Услуги почты для украинцев подорожали: на сколько и почему

С 10 сентября "Укрпочта" повысила тарифы на свои услуги внутри страны. Поскольку предприятие остается одним из основных почтовых операторов, которое доставляет посылки, заказанные в интернет-магазинах, подорожание услуг доставки стало неприятным сюрпризом для многих украинцев.

Двойное подорожание

Национальная комиссия по госрегулированию в сфере связи и информации (НКРСИ) еще в августе приняла решение об утверждении новых граничных тарифов на универсальные услуги почтовой связи (№414 от 0 августа 2018 года). В соответствии с ним, граничные тарифы на услуги внутри страны запланировано поднять дважды. Первое подорожание произошло 10 сентября 2018 года, следующее запланировано на 1 января 2019 года.

На первом этапе подорожание составит от 30 до 40%, в зависимости от вида почтового отправления. Например, за пересылку обычного письма массой до 50 г до сих пор нужно было платить 5 грн – теперь 7 грн (без НДС). За простое письмо массой от 50 до 250 г до сих пор на почте брали 7,5 грн – будут брать 10,5 грн. Тариф на простую бандероль до сих пор составлял от 7,5 грн (массой до 250 г) до 25 грн (массой от 2 до 3 кг). Теперь тарифы составляют от 10,5 до 35 грн соответственно. Все эти виды почтовых отправлений подорожали примерно на 40%.

А вот посылки подорожали чуть меньше. Например, до 10 сентября простая посылка без объявленной ценности в границах одной области стоила 10 грн – теперь будет стоить 13 грн (подорожание – 30%). Посылка по Украине стоила 15 грн – будет стоить 18 грн (+20%).

С Нового года расценки поднимутся еще на 14-15%. Так, простое письмо массой до 50 г будет стоить уже 8 грн, приоритетное – 10 грн (до 10 сентября стоили 5 и 6,5 грн соответственно). Посылка по Украине будет стоить 20 грн плюс 3 грн за каждый неполный килограмм веса (до 10 сентября стоила 15 грн плюс 2 мгрн за каждай килограмм).

В целом, по итогам двух этапов подорожания, тарифы вырастут приблизительно на 60%.

Когда тарифы растут вместе с качеством услуг

Предыдущее повышение тарифов "Укрпочты" произошло 1 января 2018 года. Тогда больше всего повысились расценки на международные отправления, однако внутренняя корреспонденция также немного поднялась в цене. Например, обычное письмо до 1 января 2018 года стоило 4 грн. Если учесть, что с 1 января 2019 года оно будет стоить 8 грн, получается, что за год тарифы "Укрпочты" выросли в 2 раза. Бандероль массой до 100 г в 2017 году стоила 5,8 грн – в 2019-м обойдется уже в 12 грн (подорожание – более чем в 2 раза).

Несмотря на это, "Укрпочта" до сих пор остается самым дешевым почтовым оператором в Украине. При этом намного повысив количество и качество услуг. Так, в лучшую сторону изменилась логистика. Посылки и письма теперь доходят быстрее. Клиент может сам оформить документы для посылок и бандеролей через личный кабинет на сайте предприятия, и в таком случае для него будет действовать пониженный, льготный тариф. В 2018 году введена накопительная система скидок на международную доставку. Недавно на "Укрпочте" появились "счастливые часы" – эта акция также позволяет людям экономить на услугах "Укрпочты".

Большинство почтовых отделений теперь работают 6 дней в неделю по 12 часов. Такой график гораздо удобнее клиентам, соответственно, доходы почты растут. По данным предприятия, за первое полугодие 2018-го его чистый доход вырос почти на четверть (на 797,1 млн грн, составив 3,13 млрд грн). Но предприятие до сих пор остается убыточным и даже намеревалось ради экономии сократить сеть своих отделений (чего, впрочем, не произошло).

Деньги пойдут в основном на зарплаты

"Несмотря на ускоренный рост средней зарплаты, Укрпочта остается одним из предприятий с самым низким уровнем оплаты труда в сравнении с другими отраслями, и изменение тарифов будет направлено на финансирование фонда оплаты труда, в первую очередь, производственного персонала, который составляет около 90% от общей численности сотрудников", – назвали в "Укрпочте" причины повышения тарифов.

Средняя зарплата сотрудников, как сказано на сайте предприятия, в первом полугодии 2018-го выросла на 40%. Но средний показатель остается одним из самых низких – 4778,2 грн. На сайтах объявлений о трудоустройстве сейчас можно найти много вакансий почтальонов, которых приглашают на ставку 4 тыс. грн "плюс мотивация".

При этом сотрудники почтовых отделений говорят, что многим из них приходится работать в таком же графике, в каком работают и отделения – 6 дней в неделю, по 12 часов в сутки. Понятно, что в такой ситуации вопрос дальнейшего повышения зарплат по-прежнему актуален.

Кстати, до 12 сентября проходит конкурс независимых членов Наблюдательного совета ПАО "Укрпочта". Ожидается, что туда придут 5 независимых кандидатов с международным опытом работы в логистике, электронной коммерции и финансах. Они продолжат реформировать главную почту страны.

Как сообщалось, недавно у "Укрпочты" официально появился гендиректор. Игорь Смелянский по факту возглавлял "Укрпочту" с апреля 2016 года, однако избавился от приставки "и.о." только 17 августа 2018 года. "Укрпочта" также сообщила об уходе в отставку с 31 августа первого заместителя гендиректора по финансовым вопросам "Укрпочты" Александра Чернявского.