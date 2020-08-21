"Укрзализныця" отменила рейсы в "красные" Черновцы: как пойдут поезда с Буковины

Кроме админцентра Буковины, нельзя будет сесть на поезда в Коломые, Остроге и Радивилове

После того, как в Украине опять поменяли зоны карантина, "Укрзализныця" закрыла продажу билетов на четырех "красных" станциях и изменила маршрут следования некоторых поездов.

Реклама

По решению Госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям на железнодорожных станциях Коломыя, Острог, Черновцы и Радивилов с 00:01 24 августа будет закрыта продажа билетов. Поездам, следовавшим из Черновцов, изменен маршрут следования, сообщает пресс-служба УЗ.

С 24 августа на станциях Коломыя, Острог, Черновцы и Радивилов можно будет осуществлять только высадку пассажиров. С указанных станций будут продавать проездные документы на следующие поезда:

№702/701 Львов – Черновцы,

№136/135 Черновцы – Одесса,

№7/8 Киев – Черновцы,

№117/118 Киев – Черновцы,

№98/97 Ковель – Киев,

№46/45 Ужгород – Лисичанск,

№88/87 Ковель – Новоалексеевка,

№122/121 Николаев – Ровно,

№232/231 Геническ – Ивано-Франковск.

Из-за эпидемических ограничений изменится маршрут следования поездов из/в Черновцы:

В тренде Турция нашла газ в Черном море: можно на 20 лет отказаться от российского

№8/7 Снятин – Киев (вместо Черновцы – Киев),

№118/117 Новоселица – Киев (вместо Черновцы – Киев),

№136/135 Снятин – Одесса (вместо Черновцы – Одесса),

№702/701 Снятин – Львов (вместо Черновцы – Львов).

Также сообщается, что пассажиры, которые откажутся от поездки из-за закрытия этих станций для посадки, смогут вернуть билеты в железнодорожные кассы или через интернет и получить 100% возмещение их стоимости.

Реклама

Напомним, когда власти внесли Тернополь в "красную зону": пассажиры поезда устроили бунт из-за отказа в остановке.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама