Українська
$ 27,48
32,55
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

"Укрзализныця" отменила рейсы в "красные" Черновцы: как пойдут поезда с Буковины

21 августа, 19:23

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Кроме админцентра Буковины, нельзя будет сесть на поезда в Коломые, Остроге и Радивилове

После того, как в Украине опять поменяли зоны карантина, "Укрзализныця" закрыла продажу билетов на четырех "красных" станциях и изменила маршрут следования некоторых поездов.

Реклама

По решению Госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям на железнодорожных станциях Коломыя, Острог, Черновцы и Радивилов с 00:01 24 августа будет закрыта продажа билетов. Поездам, следовавшим из Черновцов, изменен маршрут следования, сообщает пресс-служба УЗ.

С 24 августа на станциях Коломыя, Острог, Черновцы и Радивилов можно будет осуществлять только высадку пассажиров. С указанных станций будут продавать проездные документы на следующие поезда:

  • №702/701 Львов – Черновцы,
  • №136/135 Черновцы – Одесса,
  • №7/8 Киев – Черновцы,
  • №117/118 Киев – Черновцы,
  • №98/97 Ковель – Киев,
  • №46/45 Ужгород – Лисичанск,
  • №88/87 Ковель – Новоалексеевка,
  • №122/121 Николаев – Ровно,
  • №232/231 Геническ – Ивано-Франковск.

Из-за эпидемических ограничений изменится маршрут следования поездов из/в Черновцы:

В тренде
Турция нашла газ в Черном море: можно на 20 лет отказаться от российского
  • №8/7 Снятин – Киев (вместо Черновцы – Киев),
  • №118/117 Новоселица – Киев (вместо Черновцы – Киев),
  • №136/135 Снятин – Одесса (вместо Черновцы – Одесса),
  • №702/701 Снятин – Львов (вместо Черновцы – Львов).

Также сообщается, что пассажиры, которые откажутся от поездки из-за закрытия этих станций для посадки, смогут вернуть билеты в железнодорожные кассы или через интернет и получить 100% возмещение их стоимости.

Реклама

Напомним, когда власти внесли Тернополь в "красную зону": пассажиры поезда устроили бунт из-за отказа в остановке.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Укрзализныця карантин Черновцы острог коломыя коронавирус красная зона

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Нафтогаз" запускает новый тариф: как украинцам зафиксировать цену газа на годЭкономика
Лукашенко договорился с Кремлем и пойдет до последнего: эксперты спрогнозировали развитие событий в Беларуси
Лукашенко договорился с Кремлем и пойдет до последнего: эксперты спрогнозировали развитие событий в БеларусиПолитика
Глава МИД Швеции заявила, что санкции ЕС не затронут простых белорусов
Глава МИД Швеции заявила, что санкции ЕС не затронут простых белорусовЭкономика
Директор по устойчивому развитию ДТЭК Александр Кучеренко возглавил рейтинг лучших HR-директоров Украины
Директор по устойчивому развитию ДТЭК Александр Кучеренко возглавил рейтинг лучших HR-директоров УкраиныЭкономика
Цена на газ могла быть завышена: АМКУ открыл дело против
Цена на газ могла быть завышена: АМКУ открыл дело против "Нафтогаза"ЖКХ
Украина наращивает производство экологичной энергии, – Минэнерго
Украина наращивает производство экологичной энергии, – МинэнергоЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять