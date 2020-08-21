"Укрзализныця" отменила рейсы в "красные" Черновцы: как пойдут поезда с Буковины

После того, как в Украине опять поменяли зоны карантина, "Укрзализныця" закрыла продажу билетов на четырех "красных" станциях и изменила маршрут следования некоторых поездов.
По решению Госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям на железнодорожных станциях Коломыя, Острог, Черновцы и Радивилов с 00:01 24 августа будет закрыта продажа билетов. Поездам, следовавшим из Черновцов, изменен маршрут следования, сообщает пресс-служба УЗ.
С 24 августа на станциях Коломыя, Острог, Черновцы и Радивилов можно будет осуществлять только высадку пассажиров. С указанных станций будут продавать проездные документы на следующие поезда:
- №702/701 Львов – Черновцы,
- №136/135 Черновцы – Одесса,
- №7/8 Киев – Черновцы,
- №117/118 Киев – Черновцы,
- №98/97 Ковель – Киев,
- №46/45 Ужгород – Лисичанск,
- №88/87 Ковель – Новоалексеевка,
- №122/121 Николаев – Ровно,
- №232/231 Геническ – Ивано-Франковск.
Из-за эпидемических ограничений изменится маршрут следования поездов из/в Черновцы:
- №8/7 Снятин – Киев (вместо Черновцы – Киев),
- №118/117 Новоселица – Киев (вместо Черновцы – Киев),
- №136/135 Снятин – Одесса (вместо Черновцы – Одесса),
- №702/701 Снятин – Львов (вместо Черновцы – Львов).
Также сообщается, что пассажиры, которые откажутся от поездки из-за закрытия этих станций для посадки, смогут вернуть билеты в железнодорожные кассы или через интернет и получить 100% возмещение их стоимости.
Напомним, когда власти внесли Тернополь в "красную зону": пассажиры поезда устроили бунт из-за отказа в остановке.
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