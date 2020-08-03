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Тернополь в "красной зоне": пассажиры поезда устроили бунт из-за отказа в остановке

3 августа, 12:28

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Остановку все же пришлось сделать

В Украине, после вступления в силу новых правил адаптивного карантина, Тернополь вошел в "красную зону". В связи с этим машинист поезда, который следовал из Херсонской области, отказался делать остановку в этом городе. Возмущенные пассажиры в ответ устроили бунт.

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Как сообщил мэр города Сергей Надал на внеочередной сессии, жители Тернополя все таки добились остановки, несмотря на запрет.

"В поезде ехали 85 человек, родители ехали с детьми, больными ДЦП. Только когда поднялся бунт наших тернополян в поезде, руководитель поезда согласился остановиться и высадить людей в Тернополе", – сказал городской голова.

По словам Надала, еще десятки жителей Тернополя стали "заложниками" поезда № 49 Киев-Трускавец, отметив, что в мэрии получают "массу обращений" такого рода от граждан.

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"О том, что поезд не будет останавливаться в Тернополе, мы узнали от проводницы при посадке в вагон. Начальник поезда извинился и предложил выходить в час ночи в Хмельницком или в 4 утра во Львове. Нас таких заложников – 15 человек только в вагоне. Почему нас как преступников этапируют заблокированными в поезде без права и возможности добраться до родного города", – зачитал мэр Тернополя обращение пассажиров поезда.

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Ранее мы сообщали, что власти Тернополя выступили против отнесения города к "красной зоне". По словам мэра, жителей города никто не заставит жить в одной зоне.

Видео: Сергей Надал, Facedook

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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