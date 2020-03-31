Уникальный кризис: в Кабмине назвали два шага для спасения промышленности

Министерство экономики, торговли и сельского хозяйства Украины работает над поддержкой украинской промышленности в условиях разворачивающегося мирового кризиса. Об этом заявил глава ведомства Игорь Петрашко, передает пресс-служба Кабинета министров.

"Экономический кризис, вызванный коронавирусом, уникален из-за того, что является, в первую очередь, промышленным, а не финансовым кризисом... Разрушаются цепочки поставок, мы видим ограничения движения людей, ограничение движения товаров", – описал ситуацию Петрашко в эфире одного из телеканалов.

Министр отметил, что сейчас основная задача власти – максимально способствовать сохранению рабочих мест и бизнеса.

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"Что мы будем делать с промышленностью? Прежде всего, мы не должны изобретать велосипед и попытаться сделать то, что уже начали делать ЕС и США. Мы уже работаем над тем, каким образом привлечь государственный ресурс, который сейчас идет через государственные закупки. Это 640 млрд гривен – для того, чтобы стимулировать производство в Украине, давая заказы украинским или иностранным компаниям, которые имеют производство или значительную локализацию производства в Украине. Это международная практика и мы будем смотреть, чтобы все наши решения строго соответствовали требованиям наших соглашений с ЕС и ВТО. Это первое, что мы будем делать", – сказал Петрашко.

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Вторым шагом, по его словам, станет упрощения доступа предприятий к кредитам.

"Второе. В отношении промпроизводств мы должны быть реалистами и понимать, что чудес никогда не бывает. Всегда должны быть равные конкурентные условия, а одно из ключевых условий – это доступ к кредитным ресурсам. Кризис нашей промышленности начался достаточно давно, потому, что украинские предприятия были лишены доступа к адекватным кредитным условиям... Мы все понимаем, что без финансового ресурса развитие промышленности невозможно. Поэтому, как второй шаг, постараемся сделать программы доступа к кредитным ресурсам, но не только для малого бизнеса, а для всех, кто хочет работать в Украине", – резюмировал министр, отметив, что для этого правительству нужно будет работать с Национальным банком.

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались, что может сделать Украина, чтобы не утонуть в посткарантинном кризисе. Подробнее об этом узнавайте из нашего сюжета:

Все подробности в спецтеме Обвал рынков

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