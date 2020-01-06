"Уравниловка и напряжение": экономист жестко раскритиковал новые зарплаты бюджетников

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

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С 1 января наступившего года многие из тех, кто работает в бюджетной сфере, начали зарабатывать больше. Причина в том, что с января вырослиминимальные зарплаты в Украине и оклады в бюджетном секторе.

Экономисты поддерживают повышение заработков в бюджетной сфере, но называют их рост недостаточным. А нынешние размеры окладов, привязанные не к минимальной зарплате, как было раньше, а к прожиточному минимуму, который ниже минималки более чем вдвое, жестко критикуют.

"То, что у половины бюджетников оклады ниже минимальной зарплаты, это не только неправильно, ибо порождает уравниловку и напряжение в обществе, но и опасно для будущего Украины, – анализирует член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. – Как можно, чтобы хирург, который делает сложные операции и младшая медсестра, "оперирующая" ведром с водой и шваброй, получали почти одинаковые и при этом почти минимальные зарплаты? Очевидно, что врачу надо платить в разы больше, но этого не позволяют возможности бюджета. То же касается и учителей. В итоге бесплатное среднее образование у нас постепенно превращается в "ликвидацию безграмотности": закончив школу, выпускник умеет читать, писать и считать. О какой достойной карьере и высоких заработках может быть речь? Дабы получить знания, теперь надо либо обучаться в платной школе, либо у репетитора. Или стать трудовым мигрантом, чтобы зарабатывать физическим трудом за границей, где за такую работу платят в разы больше, чем в Украине. А в преподаватели, увы, сейчас идут либо подвижники, либо те, кто не может найти себе более высокооплачиваемую работу".

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" – Зарплаты бюджетников пошли вверх: кому и сколько добавили

А о том, сколько достанется врачам и учителям из бюджетного "пирога", премьер-министр Алексей Гончарук рассказал в эксклюзивном интервью на телеканале "Украина 24":

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