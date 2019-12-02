Безработица в Украине снижается: Милованов назвал цифры

Министр представил статистику за последние пять лет

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Количество безработных в Украине сокращается. Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

"Количество безработного населения в возрасте от 15 до 70 лет по итогам первого полугодия 2019 года снизилось на 50,2 тыс. человек до 1,53 млн человек, тогда как к концу 2018 года составляло почти 1,58 млн человек", – написал министр на странице в соцсети Facebook.

Он добавил, что по итогам 2014 года число безработных в стране составляло 1,85 млн человек.

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В прошлом году, как отметил министр, уровень безработицы в Украине достигал 8,8%. Это вдвое меньше, чем в Греции, однако выше, чем в Польше, где показатель – 3,9%.

Ранее стало известно о том, что 38% украинцев, которые лишились работы в 2018 году, уволились по собственному желанию или по соглашению сторон.

В Минсоцполитики также сообщали, что в Украине женщины получают заработную плату на 20% ниже, чем мужчины. Подробнее – в новостях "Сегодня":

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