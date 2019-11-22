В Украине назвали основные причины безработицы

Больше всего среди безработных тех, кто уволился сам или по соглашению сторон

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

38% украинцев, которые лишились работы в 2018 году, уволились по собственному желанию или по соглашению сторон. Об этом написал заместитель министра экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук на своей странице в Facebook.

"Это достаточно естественная причина, однако с высокой вероятностью такой способ используется бизнесом для освобождения "неэффективных" работников при оптимизации деятельности или в условиях сокращения производства", – сообщил он.

При этом Николайчук назвал цифру, "которая вызывает беспокойство".

Реклама

"10% безработных становятся такими после окончания вузов. Очень высокий показатель, который свидетельствует о несоответствии учебных программ реальным запросам рынка и необходимости трансформации высшего образования", – добавил замминистра.

Чтобы увеличить изображение, нажмите на него В тренде Бахматюка объявили в розыск

Новости "Сегодня" писали, что количество зарегистрированных безработных среди населения Украины по итогам октября 2019 года уменьшилось до 259,3 тыс. человек.

В Минсоцполитики сообщили, что в Украине женщины получают заработную плату на 20% ниже, чем мужчины. Подробнее – в нашем сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама