Урожай озимых: какие факторы вредят всходам

Сбор озимых культур может быть ниже, чем в предыдущие годы

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Черкасской и Одесской областях, которые лидировали летом по урожаю зерновых, состояние озимых культур оценивают как неудовлетворительное из-за засушливой погоды осенью. Об этом сообщает Укргидрометеоцентр.

С резким понижением температуры воздуха в начале третьей декады озимые культуры прекратили активную вегетацию в фазах кущения. На большинстве площадей состояние растений оценивается как преимущественно хорошее и удовлетворительное.

"Минимальная температура почвы на глубине залегания узла кущения озимых культур и многолетних трав в западных областях снижалась до 0°С – +1°С, на остальной территории страны – минус 1-10°С, что было выше критических температур вымерзания", – говорится в сообщении.

Из-за засухи на многих площадях Черкасской и в отдельных районах Одесской области отмечалось изреженность посевов озимой пшеницы и высыхания растений.

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"В течение ноября происходило пополнение запасов влаги в почве за счет осадков и благодаря тому, что не было промерзания почвы. Однако, в связи с тем, что осадков в ноябре на большинстве территории выпало меньше нормы, это пополнение было в основном недостаточным, во многих районах южных и центральных областей наблюдалась засуха", – отметили специалисты.

За последние пять лет в мире интенсивно выросла температура. Этот период может войти в историю наблюдения за погодой, как "теплая пятилетка".

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что, по данным Минагропрода, состояние озимых в 2019 году оказалось лучшим за последние пять лет: они взошли на 99% из 7,6 млн га засеянных площадей, в хорошем и удовлетворительном состоянии находятся 86% посевов.

А в 2018 году потери озимых культур в Украине, несмотря на аномальные холода в марте, составили лишь 5 тыс. га озимого рапса (0,6% из 864 тыс. га посевов) и 100 га озимой пшеницы (0,002% с 5943 тыс. га). Остальные озимых культур не понесли потерь в результате перезимовки. На тот момент это были самые низкие потери озимых культур за всю историю независимости Украины.

Мы сообщали, что Украина активно зарабатывает на подсолнечном масле. Например, американцы готовы выложить за литр привычного для украинцев продукта от шести долларов, то есть около 150 грн. Подробнее – в нашем сюжете:

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