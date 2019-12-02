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Усилиями Геруса Украина разворачивается к России – европейские СМИ

2 декабря, 19:56

Герус пытается оказать Путину отличную услугу, пишут СМИ

Андрей Герус. Фото: facebook.com/andriy.gerus

Андрей Герус. Фото: facebook.com/andriy.gerus

Депутат президентской партии "Слуга народа" Андрей Герус разворачивает Украину в противоположную от европейского выбора сторону. Об этом пишет l'Européenne de Bruxelles, передает "Обозреватель".

Издание отмечает, что ряд действий главы энергетического комитета парламента Андрея Геруса предпринимается не в интересах Украины. В частности, пролоббированное им возобновление импорта российской электроэнергии демонстрирует западным партнерам Украины, что Киев налаживает экономическое сотрудничество с Россией, что, в свою очередь, вызывает у них вопрос, а нужно ли продолжать действие введенных против агрессора санкций.

"Мы видим шаги других украинских политиков, например, депутата президентской партии "Слуга народа" Андрея Геруса, которого СМИ заметили в лояльности Коломойскому. И эти шаги выглядят так, что помощь предназначена не Зеленскому, а Путину. Глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пытается оказать Путину отличную услугу, демонстрируя Европе экономическое сотрудничество с Россией, что вызывает сомнения относительно того, должны ли продолжаться санкции, если Украина и Россия больше не являются врагами и имеют взаимовыгодный бизнес. Речь идет о массовом импорте электроэнергии из Российской Федерации (4,5 млн. КВтч в день в октябре и 12 млн. КВтч в ноябре), что стало возможным после принятия украинским парламентом законопроекта № 1084 и поправки, предложенной этим депутатом", – отмечает издание.

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Автор материала обращает внимание, что из-за растущего импорта российской электроэнергии Украина уже вынуждена останавливать собственные генерирующие предприятия (в том числе государственные "Энергоатом" и "Укргидроэнерго"), что угрожает энергетической безопасности страны. Кроме того, импорт ставит под угрозу срыва план по интеграции украинской энергосистемы с европейской в 2023 году, что предусмотрено Соглашением об ассоциации Украины с ЕС.

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Напомним, 11 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил – он не знал, что принятые по инициативе Геруса изменения в закон о ядерной энергетике позволил восстановить коммерческий импорт электроэнергии из РФ. Президент отметил, что необходимо разобраться с импортом электроэнергии из России.

Ранее руководители энергокомпаний обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой остановить импорт российской электроэнергии, отметив, что импорт дешевого тока из РФ и Беларуси уничтожает украинскую энергетическую и угледобывающей отрасли, а также угрожает энергетической независимости страны и национальной безопасности.

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Россия электроэнергия Андрей Герус

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