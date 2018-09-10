В Украине стало дороже отправлять письма и посылки

С сегодняшнего дня, 10 сентября, отправлять письма "Укрпочтой" становится дороже на 40%, то есть почти в полтора раза. Тарифы на услуги почтовой связи повышаются в два этапа: первый с 10 сентября текущего года, второй – с 1 января 2019 года.

В частности, с 10 сентября повышаются тарифы на пересылку письменной корреспонденции на 40%, в том числе за доставку неприоритетных писем весом до 50 г – на 2 грн. Повышена также стоимость доставки посылок без объявленной ценности (массой до 10 кг) – на 3 грн (с НДС), или на 30%, в пределах области, на 20% – в пределах Украины.

Спрос на услугу отправки посылок растет каждый год, а вот с письмами все иначе. Хотя и не безнадежно – корреспондент "Сегодня" встретился с украинцами, которые до сих пор ценят бумагу с написанным от руки текстом.

Владимир Паламарчук уже много десятилетий хранит письма. Больше всего от отца – поэта и переводчика Дмитрия Паламарчука, который перевел на украинский язык все сонеты Шекспира, за что получил благодарность от королевы Великобритании.

"Когда я служил в армии, отец писал мне письма. Вот до сих пор у меня есть. Я тогда еще выучил наизусть. Переписка передает особенную интимность и ценность. Это на уровне художественного, которое не умирает", – говорит Владимир Паламарчук.

Не бросает переписку и София Грабовецкая. Она историк и экскурсовод, часто получает сообщения и сама рассылает их.

"Письма и открытки имеют что-то ценное только в тот момент, когда человек написал в них что-то искреннее, от души, даже если одно предложение", – говорит София.

Она не верит, как Владимир Паламарчук, что письма полностью исчезнут. Хоть оба они понимают, насколько сильную конкуренцию бумажным составляют электронные сообщения.

"У нас сейчас такая ситуация, что около 90% бумажной корреспонденции – это корпоративный бизнес. 10% – это обычные граждане", – поясняет и.о. первого заместителя генерального директора по финансовым вопросам "Укрпочты" Максим Палий.

Сегмент корпоративных писем растет – хоть и медленно. А популярность писем среди обычных украинцев неуклонно снижается. Цены на эту услугу не пересматривались уже более года, а теперь вырастут почти вдвое. Стоимость одного письма по Украине останется ниже семи гривен, за границу – 10-17 гривен.

Как сообщалось, недавно у "Укрпочты" официально появился гендиректор. Игорь Смелянский по факту возглавлял "Укрпочту" с апреля 2016 года, однако избавился от приставки "и.о." только 17 августа 2018 года. "Укрпочта" также сообщила об уходе в отставку с 31 августа первого заместителя гендиректора по финансовым вопросам "Укрпочты" Александра Чернявского.

Напомним, жители сельской местности ранее были возмущены заявлением "Укрпочты" о сокращении отделений в селах и намерении прекратить выплату пенсий.

Публичное акционерное общество "Укрпочта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи Украины согласно распоряжению Кабинета Министров Украины от 10 января 2002 года. В конце июня 2018 года правительство объявило конкурс по отбору независимых членов наблюдательного совета ПАО "Укрпочта". Результаты отбора должны быть обнародованы до 12 сентября.