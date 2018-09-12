Уверенность украинцев в экономике страны тает из-за роста цен на газ

На фоне падения курса гривны и ожиданий повышения тарифов на газ граждане все меньше верят в экономическое развитие государства

В Украине падают потребительские настроения, а эксперты уверены, что всему виной неуверенность в завтрашнем дне. Потребительские настроения украинцев улучшались три месяца кряду, и в июне индекс составил 65,6 пункта. Так, аналитики компании GfK Ukraine, которые и проводили расчеты, отмечали, что такие показатели связаны с ростом реальных доходов, и с тем, что летом многие продовольственные товары становятся значительно дешевле.

Но уже в июле индекс существенно упал – до 61,8 пункта. В исследовании GfK Ukraine отмечается, что наибольшие изменения коснулись оценки украинцами текущего и будущего личного материального положения.

Одним из факторов, которые повлияли на настроения украинцев, стала девальвация гривни, которая возобновилась в середине этого лета, негативно сказалась на ожиданиях украинцев. Так, индекс девальвационных ожиданий поднялся на 3,4 пункта и сейчас составляет 154,2 пункта. До июля 2018 г. экономические настроения украинцев улучшались, что подтверждают и данные Госстата.



Но после такого непродолжительного укрепления на валютном рынке начались скачки, вновь о себе напомнила девальвация, а курс доллара пошел вверх. Андрей Новак, глава комитета экономистов Украины, уверен, что падение индекса произошло не только из-за девальвации гривны, но и из-за анонсированного повышения цен на газ.

"Падение индекса потребительских настроений в Украине, во-первых, объясняется возобновлением девальвации гривны, которая подрывает реальные доходы украинцев, согласно индексу потреблений. А во-вторых, анонсами повышения цен на газ для населения. Это также дает украинцам понимание, что придется делать больше обязательных платежей и, соответственно, меньше потреблять других товаров. Эти два ключевых фактора и дали снижение индекса потребительских настроений", – поясняет Новак.

Более подробно о том, почему падают потребительские настроения украинцев, читайте в материале сайта "Сегодня": Уверенность украинцев в экономике страны падает: причины и прогнозы