Уверенность украинцев в экономике страны падает: причины и прогнозы

На фоне падения курса гривни и ожиданий повышения тарифов на газ граждане все меньше верят в экономическое развитие государства

В Украине падают потребительские настроения, а эксперты уверены, что всему виной неуверенность в завтрашнем дне. Сайт "Сегодня" разобрался в причинах снижения индекса потребительских настроений.

Индекс потребительских настроений упал до 61,8 пункта

Потребительские настроения украинцев улучшались три месяца кряду, и в июне индекс составил 65,6 пункта. Так, аналитики компании GfK Ukraine, которые и проводили расчеты, отмечали, что такие показатели связаны с ростом реальных доходов, и с тем, что летом многие продовольственные товары становятся значительно дешевле.

Но уже в июле индекс существенно упал – до 61,8 пункта. В исследовании GfK Ukraine отмечается, что наибольшие изменения коснулись оценки украинцами текущего и будущего личного материального положения.

Так, индекс текущего положения снизился на 4,7 пункта по сравнению с прошлым месяцем. В нем упали главные составляющие – индекс текущего материального положения и целесообразность крупных покупок.

Индекс экономических ожиданий упал на 3,2 пункта. Тут украинцы все меньше верят в экономическое развитие страны на протяжении одного года и пяти лет, а также сомневаются в том, что их личное материальное состояние изменится.

"В июле индекс потребительских настроений снизился и вернулся на уровень апреля 2018 года. Снижение произошло за счет ухудшения оценки текущего положения и ожиданий будущего личного дохода", – говорят в GfK Ukraine.

GfK Ukraine

Почему падает уверенность в украинской экономике

Напомним, что индекс потребительских настроений – это яркий индикатор, который отображает потребительскую уверенность украинцев. Исходя из этого индекса видно, как население относится к текущей экономической ситуации в стране и чего ожидает от будущего.

Кроме того, что индекс отражает настроения населения, он также становится маркером, который указывает на проблемные ситуации в отечественной экономике. Василий Юрчишин, директор экономических программ аналитического Центра им. Разумкова, в комментарии сайту "Сегодня" говорит, что текущие процессы не дают основания говорить о положительных экономических сдвигах в будущем.

"Здесь два момента. Первый момент в том, что существенных изменений не происходит, например, в тех же доходах, задолженностях по зарплате, оплате жилищно-коммунальных услуг, при одновременном росте инфляции и девальвации гривни, которая, к сожалению, возобновилась. Это целый ряд факторов, которые оказывают негативное влияние и это сказывается на настроениях украинцев. Настроения связаны и с текущим моментом, и с ожиданиями. Потому что текущие процессы не дают основания говорить о перспективах заметных позитивных сдвигов", – отмечает эксперт.

Действительно, девальвация гривни, которая возобновилась в середине этого лета, негативно сказалась на ожиданиях украинцев. Так, индекс девальвационных ожиданий поднялся на 3,4 пункта и сейчас составляет 154,2 пункта. До июля 2018 г. экономические настроения украинцев улучшались, что подтверждают и данные Госстата.



Но после такого непродолжительного укрепления на валютном рынке начались скачки, вновь о себе напомнила девальвация, а курс доллара пошел вверх. Андрей Новак, глава комитета экономистов Украины, уверен, что падение индекса произошло не только из-за девальвации гривни, но и из-за анонсированного повышения цен на газ.

"Падение индекса потребительских настроений в Украине, во-первых, объясняется возобновлением девальвации гривни, которая подрывает реальные доходы украинцев, согласно индексу потреблений. А во-вторых, анонсами повышения цен на газ для населения. Это также дает украинцам понимание, что придется делать больше обязательных платежей и, соответственно, меньше потреблять других товаров. Эти два ключевых фактора и дали снижение индекса потребительских настроений", – поясняет Новак.

Настроения украинцев будут и дальше снижаться

Учитывая то, что грядет рост тарифов, а девальвация гривни вряд ли будет уменьшаться до конца года, настроения украинцев вырасти не смогут.

"Пока будет продолжаться девальвация гривни, а она будет продолжаться, потому что это запланировано в бюджете, потребительские настроения украинцев не смогут улучшиться. Фактически, когда повысят цены на газ для населения, индекс потребительских настроений еще больше снизится", – говорит Андрей Новак.

Василий Юрчишин напоминает, что еще один важный момент – приближение выборов, когда начинается агитация, популистские решения и борьба вокруг бюджета.

"Все хорошо знают и понимают, что с приближением выборов начнутся выборные марафоны. Ожидать каких-либо улучшений вряд ли возможно. Потому что мы знаем по предыдущим годам, что в это время начинается борьба вокруг бюджета, экономически необоснованные повышения минимальной заработной платы, социальных стандартов. И все прекрасно понимают, что все это носит популистский характер", – отмечает Юрчишин и добавляет, что в таких реалиях индекс потребительских настроений вряд ли сможет увеличиться.

Напомним, что недавно мы писали о главных причинах роста курса доллара.

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