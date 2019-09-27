Уже 1400 дней без импорта газа из России: где Украина берет голубое топливо

В "Укртрансгазе" сообщили, сколько импортировали газа из ЕС в межсезонье

Фото: "Укртрансгаз"

"Укртрансгаз" в межсезонный период – с мая по сентябрь – транспортировал из стран Европейского союза 8,7 млрд куб. м, что на 3 млрд. куб м (53%) больше, чем за аналогичный период в 2017 и 2018 годах, информирует сегодня, 27 сентября, пресс-служба компании.

"Такой рост импорта объясняется необходимостью накопить в ПХГ(подземных хранилищах газа. – Ред.) более 20 млрд куб. м газа для стабильного прохождения Украины отопительного сезона", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что Украина уже в течение 1400 дней не поставляет голубое топливо для своих нужд из России, поэтому весь объем импортируемого газа поступает исключительно из ЕС.

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Всего с начала 2019 года импорт в Украину составил 11,2 млрд куб. м газа: из Словакии – 7 млрд куб. м (+43%), из Венгрии – 3,1 млрд куб. м (+29%), из Польши – 1,1 млрд куб. м (+120%).

Новости "Сегодня" писали, что Украина не импортирует газ из России с ноября 2015 года, закупая топливо исключительно на западной границе страны. В 2018 году поступило 10,6 млрд куб. м газа со словацкого (61%), венгерского (32%) и польского (7%) направлений. При этом Украина обеспечивает транзит российского газа по своей территории.

Суточный объем импорта газа в Украине 9 сентября достиг нового исторического максимума – 69,1 млн куб. м.

19 сентября в Брюсселе прошла газовая "трехсторонка", на которой Украина, Россия и Еврокомиссия договорились встретиться в октябре:

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