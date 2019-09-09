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Украина установила рекорд по импорту газа в сутки

9 сентября, 12:57

О достижении исторического максимума сообщил директор "Оператора ГТС Украины"

/ Фото: Укртрансгаз

Суточный объем импорта газа в Украине достиг нового исторического максимума. Об этом написал в понедельник, 9 сентября, директор компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

По его словам, показатель составляет 69,1 млн куб. м газа, тогда как предыдущий рекорд был установлен 22 июля – 66,3 млн куб. м в сутки.

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Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Украина не импортирует газ из России для собственных нужд и обеспечивает его транзит по своей территории. Вместо этого газ поступал в страну исключительно из стран Евросоюза: со словацкого (61%), венгерского (32%) и польского (7%) направлений Украина получила 10,6 млрд куб. м газа.

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Фото: Н. Лазаренко

По итогам января-августа 2019 года Украина увеличила импорт газа на 39,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 9,6 млрд куб. м.

По последним данным, запасы газа в украинских подземных хранилищах газа, которые к отопительному сезону должны вырасти до 20 млрд куб. м, уже достигли 18,7 млрд куб. м.

Ранее "Нафтогаз Украины" предупредил об угрозе для отопительного сезона и рассекретил черный список городов, жителям которых к зиме лучше обзавестись обогревателем:

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газ ГТС импорт газа Макогон

Источник: Сегодня

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