Уже не Китай: изменился крупнейший в мире держатель внешнего долга США

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Пока торговая война США и Китая обостряется, Япония стала крупнейшим держателем американских государственных облигаций, обогнав по этому показателю Поднебесную впервые с 2017 года. Об этом свидетельствуют данные министерства финансов США.

Так, по состоянию на 1 июня 2019 года Япония располагала государственными бумагами США на 1,2 трлн долларов. Китай при этом владел облигациями на 1,11 трлн долларов и занимал второе место среди держателей.

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За май 2019 года Япония увеличила сумму приобретенных облигаций США на 23 млрд долларов, а Китай, наоборот, сократил ее на 9 млрд долларов.

Напомним, американское казначейство и Минфин официально объявили Китай валютным манипулятором. Министр финансов США Стивен Мнучин при этом намерен обратиться к Международному валютному фонду для устранения "созданных Китаем нечестных преимуществ". В МИД Китая уверены, что такое решение лишь усугубит торговые разногласия между странами.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты с 1 сентября начнут вводить дополнительные пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимостью 300 млрд долларов. В ответ Китай начал отказываться от импорта сельхозпродукции из США. Позже США решили отложить введение пошлин до декабря.

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