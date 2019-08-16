Трамп считает, что торговая война с Китаем не приведет к экономической рецессии

Я думаю, что чем дольше идет торговая война, тем слабее становится Китай, - заявил Трамп

/ Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп считает, что торговая война с Китаем будет достаточно короткой и не приведет к экономической рецессии. Об этом он заявил перед вылетом в штат Нью-Гэмпшир.

"Нет", — сказал американский лидер, отвечая на вопрос о том, обеспокоен ли он тем, что затянувшаяся торговая война с Пекином приведет к рецессии. "Я думаю, что чем дольше идет торговая война, тем слабее становится Китай, и тем сильнее становимся мы", — заявил Трамп. "У меня есть ощущение, что она будет достаточно короткой", — резюмировал президент США.

Напомним, 5 августа курс юаня упал до минимума за 10 лет. Курс китайской валюты подешевел на торгах до 7,0292 юаня за доллар. Впервые с 2008 года китайская валюта пробила психологически важную отметку в 7 юаней за доллар. Это случилось после того, как Народный банк КНР установил средний обменный курс на уровне 6,9225 юаня за доллар. 6 августа курс юаня держался вблизи этого минимума, а 7 августа центробанк Китая понизил курс юаня до нового минимума за 11 лет.

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При этом, как отмечают эксперты, "валютная война" Китая и США повлияет и на Украину. Так, рекордный обвал юаня отразится на курсе доллара в Украине. Влияние, объяснили специалисты, будет связано с мировыми ценами на сырье.

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Как известно, торговая война США и Китая обостряется. Так, президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты с 1 сентября начнут вводить дополнительные пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимостью 300 млрд долларов. В ответ Китай начал отказываться от импорта сельхозпродукции из США.

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Президент Владимир Зеленский в мае обсудил развитие сотрудничества между Украиной и Китаем на встрече с послом этой страны Ду Веем. Подробнее смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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