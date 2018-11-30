В 25 раз больше: куда потратят деньги от повышения эконалога

Со следующего года в Украине многократно увеличиваются ставки за выбросы СО2. Но приведет ли это к улучшению окружающей среды в стране?

В ночь утверждения бюджета Украины на 2019 год Верховная Рада приняла еще несколько важных решений. Одним из них стало увеличение ставки сбора на выбросы промышленными предприятиями двуокиси углерода (СО2) – составляющей части так называемого "экологического налога". Если сейчас она составляет 41 коп. за тонну выбросов, то уже с 1 января 2019 года будет составлять 10 грн за тонну. То есть, в 25 раз больше.

А в течение последующих пяти лет ставку планируется поэтапно поднять до 30 грн за тонну. Таким образом, к 2024-му она будет в 70 раз больше той, что платится в 2018 году.

Во всем мире экологический налог взимается с загрязнителей, чтобы потом направить полученные деньги на решение экологическим проблем. Однако экологи сомневаются, что кратное повышение эконалога приведет к росту расходов на окружающую среду в 2019 году. Об этом, в частности, говорилось в рамках Международного форума инноваций, который состоялся в Киеве.

До 2014 года экологический налог (а точнее, его часть, перечисляемая в госбюджет) зачислялся в специальный фонд и имел целевое назначение. То есть, органы власти не могли потратить полученные деньги никуда, кроме как на улучшение качества воздуха, воды, почвы и т. п.

С 2015 года правила изменились: теперь деньги идут в общий фонд госбюджета, не имеющего целевого экологического назначения. А это значит, что их можно направлять на что угодно – от латания дыр на дорогах до содержания чиновничьего аппарата.

Какую тогда цель ставили перед собой депутаты, кратно повышая ставку налога? Участники форума обратили внимание на 2 детали: это изменение приняли вместе с бюджетом, а на его подготовку ушло рекордно малое время – до недели. Это означает, что за принятым решением скорее всего нет глубокой проработки; и налог рассматривается власть имущими по-прежнему как способ для решения бюджетных проблем, не имеющих отношения к охране окружающей среды.

Директор Департамента по вопросам изменения климата и сохранения озонового слоя Минприроды Светлана Гринчук заверяет, что руководство Минприроды разделяет точку зрения о том, что при нынешней системе экологический налог используется неэффективно.

"Экологический налог в Украине используется неэффективно. Это не секрет ни для кого. Не могут эффективно использоваться средства, которые попадают в общий фонд бюджета, а потом какая-то мизерная их часть выделается на счета Минприроды. Министр постоянно говорит о том, что реформирование экологического налога не должно заключаться только в повышении ставок. Реформирование в ситуации Украины – это в первую очередь пересмотр путей или мер, на которые должны использоваться эти средства", – говорит директор департамента Минприроды.

Суммарно предприятия Украины платят в бюджет около 5 млрд грн экологического налога в год. При целевом использовании, такие большие деньг могли бы помочь решить экологические проблемы страны.

"Например, если бы эконалог, который платят ТЭС, частично или полностью шел на модернизацию их газоочистного оборудования, то выбросы пыли на электростанциях можно было бы привести к лучшим европейским стандартам. Это не только здоровье наших граждан, но и выполнение международных обязательств Украины. Препятствий на законодательном уровне для этого нет. Нужно только внести определенные изменения в бюджетный и налоговый кодексы", – отметила руководитель направления "Экология" Дирекции по устойчивому развитию ДТЭК Ирина Вербицкая.

Эксперт привела примеры других стран. В частности, Швеции, где 70% собранной суммы экологического налога автоматически перенаправлялись на экологические проекты предприятий, когда перед страной стояла задача по снижению выбросов. В Украине можно было бы перенять одну из распространенных в мире и уже доказавших свою эффективность схем, считает она.

По словам Светланы Гринчук, в Минприроды сейчас идет активная работа по созданию концепции реформирования экологического налога. Ведется активная дискуссия с международными партнерами по этому вопросу. Одним из основных вопросов реформирования в министерстве считают создание специального фонда, внедрение эффективной системы мониторинга и контроля за расходованием средств экологического налога, а также его частичный возврат предприятиям-плательщикам для решения экологических проблем.