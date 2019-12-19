В Берлине начались трехсторонние газовые переговоры: появились первые подробности

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В Берлине начались трехсторонние газовые переговоры. Об этом в Facebook сообщило Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины.

"В рамках трехсторонних переговоров об условиях транспортировки российского газа в Европу через территорию Украины с начала 2020 года, Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель начал двусторонние переговоры с немецкой стороной. В переговорах принимает участие министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер", – говорится в сообщении.

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Как отмечается, стороны планируют обсудить соглашение о продолжительности, объемах и тарифах будущего транзитного контракта.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что переговоры будут сосредоточены вокруг политического соглашения, охватывающего продолжительность, объемы и тарифы будущего транзитного контракта, а также арбитража.

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Напомним, дату трехсторонних переговоров несколько раз переносили. Тем временем Украина и Россия провели несколько раундов двусторонних переговоров.

В "Нафтогазе" заявили, что Украина и Россия еще не достигли никаких договоренностей о транзите газа с 1 января 2020 года, который может прекратиться. Вместе с тем на днях коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщал, что между Россией и Украиной существуют предварительные договоренности о транзите газа, однако говорить о каком-либо согласованном варианте соглашения еще рано.

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Как известно, срок действия контракта Украины и России на транзит газа истекает в конце декабря 2019 года, а новое соглашение еще не заключено. Сейчас ведутся переговоры по этому вопросу в трехстороннем формате Украина – Россия – ЕС. При этом российский газовый монополист "Газпром" выдвинул требования к Украине. В числе прочего российская сторона хочет, чтобы Киев отказался от судебных исков к "Газпрому", в т.ч. в Стокгольмском арбитраже. Украина считает, что отказ от исков нецелесообразен. Впрочем, в Киеве уже допустили вариант уплаты "Газпромом" долга перед "Нафтогазом" не деньгами, а голубым топливом.

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