В ЕС готовы снизить ввозные пошлины на американские авто

Министр экономики и энергетики ФРГ раскритиковал торговую политику Трампа

Петер Альтмайер. Архивное фото: REUTERS/Jonas Ekblom.

Европейский Союз готов снизить ввозные пошлины на автомобили из США до нуля. Об этом сообщил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер в интервью газете Welt am Sonntag, хотя аналогичное заявление звучало еще в 2018 году.

"Мы заявили о готовности снизить пошлины на важные промышленные товары до нуля… Тем самым упреки в том, что американские пошлины на автомобили ниже, чем европейские, были бы опровергнуты", – заявил он.

Альтмайер также подверг критике торговую политику президента США Дональда Трампа.

"Трамп полагает, что новые рабочие места лучше всего создавать за счет особых торговых мер. Мы, европейцы, не разделяем его мнение", – отметил министр, добавив, что автопромышленность Германии инвестировала огромные деньги в американский рынок.

Новости "Сегодня" сообщали, что аппарат представителя США на торговых переговорах предложил установить пошлины на товары из ЕС на сумму примерно 4 млрд долларов. Это может быть сделано в качестве ответной меры на субсидирование Евросоюзом своей авиапромышленности.

Кроме того, Вашингтон критикует Берлин за то, что немецкие фирмы участвуют в реализации проекта "Северный поток – 2". Тему газопровода поднимали на переговорах президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФГР Ангела Меркель.

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