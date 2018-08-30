ЕС готов снизить до нуля пошлины на авто из США

В Еврокомиссии заявили о готовности пойти на такой шаг, если США также снизят пошлины на европейские автомобили

Брюссель готов понизить до нуля ввозные пошлины на все промышленные товары, включая автомобили, в рамках торговых переговоров с США, заявила 30 августа еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем, пишет Politico.

"Мы сказали, что готовы со стороны ЕС перейти к нулевым пошлинам на промышленные товары, конечно, в том случае, если то же самое сделают США. Таким образом, это произойдет на взаимной основе", – заявила Мальмстрем, выступая в торговом комитете Европарламента.

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"Мы готовы опустить до нуля даже наши тарифы на импорт автомобилей, если США сделают то же", – добавила Мальмстрем. По ее словам, такой шаг будет выгодным с экономической точки зрения как для ЕС, так и для Штатов.

Как сообщалось, с 1 июня 2018 года вступили в силу американские пошлины на сталь и алюминий из Европы, в ответ Европейский Союз обложил ввозными пошлинами 23 категории продукции из США.

В ходе переговоров в июле председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и президент США Дональд Трамп договорились не вводить новые пошлины, пока идут консультации сторон о дальнейших действиях.

Они, в частности, договорились работать над достижением нулевых пошлин и нулевых субсидий по промышленным товарам, не включая автомобили.

Таким образом, слова Мальмстрем, упомянувшей возможность понижения до нуля пошлин на автомобили, указывают на готовность ЕС сделать больше для налаживания торговых отношений с США.

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Брюссель и Вашингтон начали подготовительные переговоры, чтобы определить масштаб потенциального торгового соглашения. В ходе первой встречи в Вашингтоне, состоявшейся на прошлой неделе, предложение Брюсселя об обсуждении вопроса о пошлинах на автомобили было отклонено американской стороной, пишет Politico.

Пошлины на импорт автомобилей в ЕС составляют 10% – это выше, чем 2,5%-ные тарифы, действующие в США, однако Штаты облагают 25%-ной пошлиной легкие грузовики и пикапы, поставляемые на американский рынок.

По словамМальмстрем, речь не идет "о возобновлении переговоров о заключении соглашения о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве (TTIP)", а нацелены "на более ограниченное торговое соглашение".

Как известно, после избрания Дональда Трампа президентом США канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что заключение соглашения TTIP между ЕС и США невозможно на данном этапе. Трамп еще во время избирательной компании выступал против подписания соглашения.