В ЕС назвали условия для получения Украиной помощи в 500 миллионов евро

Мингарелли надеется, что Киев справится с выполнением требований до конца 2019 года

Фото: Pixabay

Украина может получить второй транш макрофинансовой помощи ЕС в размере 500 млн евро уже до конца 2019 года, но для этого Киеву нужно выполнить ряд условий. Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли в интервью "Интерфакс-Украина" .

"У нас есть второй транш макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро, и мы надеемся, что Украина уже в течение следующих месяцев выполнит все необходимые условия для получения этой суммы и мы все работаем над этим. Надеемся, что уже до конца года Украина получит второй транш от ЕС", - сказал Мингарелли

При этом он уточнил, что есть еще пять условий, которые Украине необходимо выполнить.

"В основном они касаются борьбы с коррупцией, а также реформ в экономической сфере. Наиболее важная из них – это введение НАПК автоматизированной проверки электронных деклараций госслужащих", – проинформировал Мингарелли.

Напомним, в сентябре 2018 года Украина и ЕС подписали соглашение о выделении Киеву макрофинансовой помощи в размере одного млрд евро. Целью выделения средств является "экономическая стабилизация и программа проведения структурных реформ".

Первый транш в размере 500 млн евро поступил в декабре-2018.

Как известно, предоставление макрофинансовой помощи от ЕС напрямую зависит от сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ). Миссия Фонда посетила Украину в мае 2019 года, однако решения по реализации текущей программы stand-by и заключению новых договоренностей будут приниматься уже после парламентских выборов в Украине.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В ЕС назвали условия для получения Украиной помощи в 500 миллионов евро". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"