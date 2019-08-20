В Еврокомиссии раскрыли предложение Киеву и Москве по дате "газовой" трехсторонки

Ответы украинской и российской сторон пока не получены

/ Фото: AFP

Еврокомиссия (ЕК) подтвердила предложение Украине и России провести трехстороннюю встречу по газу на уровне министров с 16 сентября по 22 сентября, ответы пока не получены. Об этом заявила во вторник, 20 августа, официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен в Брюсселе (Бельгия).

"Мы предложили России и Украине провести трехстороннюю встречу по газу на неделе с 16 по 22 сентября. Ожидаем ответа", – сказала она.

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На встрече стороны планируют обсудить заключение транзитного контракта с начала 2020 года.

Новости "Сегодня" сообщали, что контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.

В 2018 году транзит газа через украинскую ГТС составил 86,8 млрд куб. м. При этом Украина не импортировала российский газ для собственных нужд. Вместо этого газ поступал исключительно из стран Евросоюза.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник ранее заявил, что потери для государственного бюджета Украины превысят 3 млрд долларов в случае остановки транзита российского газа по украинской территории с 2020 года.

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