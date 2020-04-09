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В Европе рекордно рухнула цена на газ

9 апреля, 12:58

Ксения Капустинская

Эпидемия коронавируса также создает проблемы для перевозчиков LNG

На торгах в Европе цены на газ, которые снижаются после обвала нефтяных котировок, упали до нового минимума. Так, на британской National Balancing Point 8 апреля газ с поставкой в четверг стоил 67,5 доллара за тысячу кубометров. На главной площадке Европы – голландской TTF – газ стоил 79,33 доллара за тысячу кубов.

Говоря о падении цен, аналитики Wood Mackenzie отмечают, что спрос на газ упал слишком быстро, и пока сторона предложения не успела на него отреагировать.

Также отмечается, что эпидемия коронавируса создает проблемы для перевозчиков сжиженного газа (LNG, СПГ). Например, ограничения на поездки и требования санитарной безопасности приводят к тому, что большинство танкеров не могут сменить команду. Эксперты отмечают, что возможна такая мера (хоть и крайняя) – хранить СПГ на газовозе – как один из способов решения проблемы перенасыщенного рынка.

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Также на прошлой неделе началась закачка газа в подземные хранилища Европы. Минимальный уровень газа в хранилищах за сезон составил 54,02% по сравнению с 40,51% в 2019 г. и 18,6% в 2018 году. Сейчас в хранилищах находится на 16 млрд куб. м газа больше, чем в прошлом сезоне.

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались, как падение цен на газ ударило по российскому "Газпрому", и чем сложившаяся ситуация выгодна Украине:

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

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газ Европа цена на газ ПХГ СПГ LNG

Источник: Интерфакс

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