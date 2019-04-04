В ФГИ подсчитали, сколько получил бюджет от приватизации
Виталий Трубаров озвучил данные за три месяца 2019 года
Поступления в государственный бюджет Украины от приватизации в январе-марте 2019 года составили 184 млн грн, что в 5,4 раза больше, чем за аналогичный период 2018-го.
Об этом написал исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества (ФГИ) Виталий Трубаров на своей странице в Facebook.
"Именно первый квартал 2018 года завершил старые процедуры приватизации, потому что, начиная с 7 марта прошлого года, вступил в силу новый закон о приватизации, и она пошла совершенно по новым, прогрессивным, европейским правилам. За все время малой приватизации, а она стартовала осенью 2018 года, продано государственного имущества на сумму почти 450 млн грн", – добавил он.
По его словам, наиболее дорогие, конкурентные и инвестиционно привлекательные предприятия еще не переданы министерствами в ФГИ.
"Это 29 объектов малой приватизации, которые можно успешно продать и которые могли бы эффективно работать с новым владельцем, платить налоги и создавать новые рабочие места", – добавил он.
Напомним, в государственном бюджете на 2019 год прописаны 17,1 млрд гривен доходов от приватизации госпредприятий в Украине. Министр финансов Оксана Маркарова уверена, что эти планы выполнить вполне реально:
В 2018 году в Украине был принят новый закон о приватизации государственного и коммунального имущества. Ожидалось, что он даст старт масштабному процессу, сопоставимому чуть ли не с размахом приватизации 90-х. В 2018 году в бюджет планировалось получить от приватизации 21 млрд гривен. Однако по факту было получено всего 203 млн гривен.
Почему застопорилась большая приватизация, читайте интервью "Сегодня" с Нефьодовым.
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