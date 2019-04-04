Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,97
30,21
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

В ФГИ подсчитали, сколько получил бюджет от приватизации

Сегодня, 14:51

Виталий Трубаров озвучил данные за три месяца 2019 года

Фото: пресс-центр НБУ
В ФГИ подсчитали, сколько получил бюджет от приватизации //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/831/904/5c7831904103f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/831/904/5c7831904103f.jpg Экономика Виталий Трубаров озвучил данные за три месяца 2019 года

Поступления в государственный бюджет Украины от приватизации в январе-марте 2019 года составили 184 млн грн, что в 5,4 раза больше, чем за аналогичный период 2018-го.

Об этом написал исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества (ФГИ) Виталий Трубаров на своей странице в Facebook.

"Именно первый квартал 2018 года завершил старые процедуры приватизации, потому что, начиная с 7 марта прошлого года, вступил в силу новый закон о приватизации, и она пошла совершенно по новым, прогрессивным, европейским правилам. За все время малой приватизации, а она стартовала осенью 2018 года, продано государственного имущества на сумму почти 450 млн грн", – добавил он.

По его словам, наиболее дорогие, конкурентные и инвестиционно привлекательные предприятия еще не переданы министерствами в ФГИ.

"Это 29 объектов малой приватизации, которые можно успешно продать и которые могли бы эффективно работать с новым владельцем, платить налоги и создавать новые рабочие места", – добавил он.

Напомним, в государственном бюджете на 2019 год прописаны 17,1 млрд гривен доходов от приватизации госпредприятий в Украине. Министр финансов Оксана Маркарова уверена, что эти планы выполнить вполне реально:

В 2018 году в Украине был принят новый закон о приватизации государственного и коммунального имущества. Ожидалось, что он даст старт масштабному процессу, сопоставимому чуть ли не с размахом приватизации 90-х. В 2018 году в бюджет планировалось получить от приватизации 21 млрд гривен. Однако по факту было получено всего 203 млн гривен.

Почему застопорилась большая приватизация, читайте интервью "Сегодня" с Нефьодовым.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег приватизация, ФГИ, Трубаров

Вы сейчас просматриваете новость " В ФГИ подсчитали, сколько получил бюджет от приватизации". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Большая приватизация в Украине: когда стартуют первые продажи

22 марта, 13:05

Нефьодов заявил, что ожидаются успешные конкурсы

В Украине назвали должников по передаче предприятий на приватизацию

14 марта, 13:28

Среди должников – Кабинет министров, "Укравтодор" и "Укрбуд"

Стало известно, сколько Украина заработала на малой приватизации

7 марта, 15:03

По словам Трубарова, положительная динамика свидетельствует о современности и эффективности нового закона

Почему застопорилась большая приватизация: интервью с Максимом Нефьодовым, часть 3

23 февраля, 07:52

"Суды запретили Минэкономики и ФГИ предпринимать какие-либо действия, мы полностью сейчас остановлены"

5 комнатных растений, которые привлекают деньги, удачу и любовь

В НКРЭКУ рассказали, что будет с ночным тарифом на свет

Почти близнецы: 7 звездных пар, в которых муж и жена похожи

Зеленский сказал, что сделает с Путиным после победы на выборах

Голливудские звезды, которые знают русский язык

Неформатные жены знаменитостей. Фото

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

''Зубы обломаете!'' Украинец красиво ответил на угрозы Совфеда РФ

Мужчина сгорел заживо: не сказал жене пароль от мобильного
Загрузка...

Второй тур близко: что обещают Порошенко и Зеленский в своих программах украинцам

Сегодня, 07:19

Кандидаты обещают поменять налоги и продолжать децентрализацию

Украинцы, которым задолжали зарплату, смогут не ходить на работу

Вчера, 07:51

В Министерстве соцполитики разработали новый законопроект, защищающий права работающих украинцев

Апрель — синоптикам не верь: прогноз погоды на весь месяц

Вчера, 07:38

Ожидаем прохладную первую половину, теплую вторую, дожди будут, но меньше нормы

Пеня, суды, отключения: должников по коммунальным платежам ожидают более суровые наказания

2 апреля, 07:29

Новое законодательство в сфере энергорынка и жилищно-коммунальных услуг меняет отношения потребителей и поставщиков услуг

Гонтарева "обрадовала" миллионы украинцев

Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают

Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги