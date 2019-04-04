В ФГИ подсчитали, сколько получил бюджет от приватизации

Виталий Трубаров озвучил данные за три месяца 2019 года

Фото: пресс-центр НБУ

В ФГИ подсчитали, сколько получил бюджет от приватизации //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/831/904/5c7831904103f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/831/904/5c7831904103f.jpg 2019-04-04T14:51:00+03:00 Экономика Виталий Трубаров озвучил данные за три месяца 2019 года

Поступления в государственный бюджет Украины от приватизации в январе-марте 2019 года составили 184 млн грн, что в 5,4 раза больше, чем за аналогичный период 2018-го.

Об этом написал исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества (ФГИ) Виталий Трубаров на своей странице в Facebook.

"Именно первый квартал 2018 года завершил старые процедуры приватизации, потому что, начиная с 7 марта прошлого года, вступил в силу новый закон о приватизации, и она пошла совершенно по новым, прогрессивным, европейским правилам. За все время малой приватизации, а она стартовала осенью 2018 года, продано государственного имущества на сумму почти 450 млн грн", – добавил он.

По его словам, наиболее дорогие, конкурентные и инвестиционно привлекательные предприятия еще не переданы министерствами в ФГИ.

"Это 29 объектов малой приватизации, которые можно успешно продать и которые могли бы эффективно работать с новым владельцем, платить налоги и создавать новые рабочие места", – добавил он.

Напомним, в государственном бюджете на 2019 год прописаны 17,1 млрд гривен доходов от приватизации госпредприятий в Украине. Министр финансов Оксана Маркарова уверена, что эти планы выполнить вполне реально:

В 2018 году в Украине был принят новый закон о приватизации государственного и коммунального имущества. Ожидалось, что он даст старт масштабному процессу, сопоставимому чуть ли не с размахом приватизации 90-х. В 2018 году в бюджет планировалось получить от приватизации 21 млрд гривен. Однако по факту было получено всего 203 млн гривен.

Почему застопорилась большая приватизация, читайте интервью "Сегодня" с Нефьодовым.

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