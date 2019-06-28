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В "Газпроме" открестились от запасного плана переговоров с "Нафтогазом"

28 июня, 18:29

В России проигнорировали заявления украинской компании о новом варианте соглашения

Фото: "Укртрансгаз"
Фото: "Укртрансгаз".

"Газпром" не получал официальных предложений от "Нафтогаза" по сохранению транзита газа через украинскую территорию. Об этом сообщил глава российской компании Алексей Миллер.

"Что касается замены транзита на своп, никаких официальных предложений от украинской стороны не получали. Это некие отдельные заявления управленцев "Нафтогаза Украины" в соцсетях – к таким заявлениям мы относимся несерьезно", – сказал Миллер.

При этом он подчеркнул, что "Северный поток – 2" еще может быть запущен вовремя, то есть до 1 января 2020 газа, но "Газпрому" все же "надо стремиться и к тому, чтобы подстраховаться" и "исполнять свои обязательства перед европейскими потребителями".

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Напомним, ранее в "Нафтогазе" сообщили, что разработан запасной вариант на случай, если Россия и Украина не заключат новый контракт на транзит газа до 1 января 2020 года, когда истечет действие текущего договора.

"Мы предлагаем "Газпрому" заключить с "Нафтогазом" контракт не на услуги транспортировки, а на своп газа. В этом случае российская сторона будет передавать Украине определенный объем газа на границе Украина – РФ, после чего Киев будет передавать точно такой же объем газа на границе Украина – ЕС", – объяснял исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Как известно, украинско-российский контракт о транзите газа в Европу истекает в конце 2019 года. Украина настаивает на заключении нового контракта по европейским правилам, а Россия заявляет о невозможности такого варианта и выдвигает свои условия, в числе которых, например, и "прощение" Украиной штрафа, наложенного на "Газпром" Стокгольмским арбитражем. При этом в "Нафтогазе" регулярно предупреждают, что Москва может начать новую газовую войну:


Подробнее переговорах по транзиту российского газа через территорию Украины читайте на сайте "Сегодня" в материале "Газовая война: почему Россия "согласилась" на транзит газа через Украину и нужно ли это нам".

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Тег газ, Газпром, транзит, Миллер, Нафтогаз Украины, транзит газа

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Источник:

Интерфакс-Украина

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