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В ГФС подсчитали поступления в сводный бюджет Украины

9 июля, 12:51

Поступления за шесть месяцев 2019 года увеличились более чем на 14%

Фото: пресс-центр НБУ

Поступления в сводный бюджет Украины в январе-июне 2019 года выросло на 14,2%, или 65,8 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 528,8 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС).

По данным ведомства, в государственный бюджет обеспечено поступление 401,3 млрд грн (+12,5%), а в местные – 127,6 млрд грн (+20,1%).

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"В полном объеме выполнено задание Министерства финансов Украины по части чистой прибыли (дохода), который изымается в госбюджет – 300,1% (+14,2 млрд грн), налога на прибыль предприятий – 105,3% (+2,7 млрд грн ), налога и сбора на доходы физических лиц – 104,8% (+2,4 млрд грн), акцизного налога с ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров (продукции) – 127,3% (+1 млрд грн), экологического налога – 107,2% (+0,1 млрд грн)", – сказано в сообщении.

Ранее советник президента по экономике и налогам, член Европейской ассоциации налоговых профессоров Данил Гетманцев рассказал в комментарии "Сегодня", что отставание от плана по доходам госбюджета Украины не является катастрофическим. Подробнее читайте в статье – "Дыра" в бюджете Украины не говорит о катастрофе: эксперт объяснил ситуацию.

Госбюджет-2019 предусматривает доходы в сумме 1,026 трлн грн, расходы – 1,112 трлн грн. Предельный объем дефицита установлен на уровне 89,989 млрд грн.

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Тег бюджет, госбюджет, ГФС

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