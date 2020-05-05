В Кабмине объяснили засилье импортных овощей на украинских прилавках

В то время как фермеры жалуются на засилье импортных овощей в украинских супермаркетах, замминистра развития экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка уверяет: привозные огурцы и помидоры составляют лишь малую часть от внутреннего рынка Украины. По словам чиновника, украинцы едят в основном те овощи, которые выращены внутри страны.

"Более 6 млрд свежих помидоров мы съедаем за год. Если серьезно – то около 1 млн тонн. Из них более 300 тыс. тонн выращено в теплицах (закрытый грунт) и более 600 тыс. тонн произведено на украинских полях и огородах (открытый грунт). Также мы импортируем 71 тыс. тонн (в 2019 году). Ну и экспортировали 9 тыс. тонн в прошлом году. То есть импорт помидоров составляет лишь 7% от внутреннего рынка", – написал Петрашко на своей странице в Facebook.

Также, по словам Качки, украинцы потребляют 600 тыс. тонн огурцов, из которых примерно 320 тыс. тонн выращены в теплицах и 250 тыс. тонн – в грунте. Импортные поставки этих овощей составляют 17,5 тыс. тонн, то есть 3%.

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Министр считает, что кажущееся нынешнее засилье импорта можно объяснить сезонными факторами.

"Март-апрель – это время, когда к нам доезжает товар с Балкан (особенно это касается молодой капусты), Турции, Испании и иногда даже Северной Африки (Марокко). Это не связано с экономикой – только с климатом и логистикой", – подчеркнул чиновник.

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Он также отметил, что в последние годы овощи украинского происхождения все чаще появляются в супермаркетах, которые все же остаются трудным каналом реализации из-за требований к объемам партий, упаковке, документации и т. д.

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"Сейчас в супермаркетах в основном есть выбор между импортом и местным товаром, а через несколько недель местные овощи полностью вытеснят импорт", – добавил Качка.

Напомним, украинские фермеры жалуются, что торговые сети не хотят продавать их продукцию. Подробнее узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

Также сообщалось, что по подсчетам аналитиков, производство растениеводческой продукции в целом уменьшится на 5,1%, а зерновых – на 10%.

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