В Кабмине раскрыли зарплату министра Дубилета: названа сумма

После того, как украинские министры стали жаловаться на зарплаты, секретариат правительства раскрыл информацию об окладе министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета. Как сообщает УНН, с сентября по ноябрь 2019 года Дубилет получил более 90 тысяч гривен заработной платы.
Так, начисленная зарплата Дубилета с 30 августа по 30 сентября составляла 48 тысяч гривен: 16 тысяч гривен должностного оклада, 16 тысяч гривен надбавки за интенсивность труда и 16 тысяч гривен премии. За вычетом налога на доходы физических лиц (8 640 гривен) и военного сбора (720 гривен), Дубилет за сентябрь получил на руки 38 640 гривен.
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В октябре министру Кабмина вновь насчитали зарплату в размере 48 тысяч гривен. Сумма, уплаченная на руки тоже не изменилась. А за ноябрь зарплата Дубилета составила 16 тысяч гривен – это только должностной оклад. После вычета налога с доходов физических лиц (2 880 гривен) и военного сбора (240 гривен), Дубилет получил на руки 12 880 гривен.
Так, за три месяца работы министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет фактически получил 90 160 гривен заработной платы.
Напомним, ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью "Сегодня" рассказывал, что до работы в правительстве зарабатывал до полумиллиона в месяц, а сейчас его зарплата едва доходит до 40 тысяч гривен.
А о том, сколько из бюджетного "пирога" достанется на зарплаты врачам и учителям, премьер-министр Алексей Гончарук рассказал в эксклюзивном интервью на телеканале "Украина 24":
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