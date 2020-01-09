В Кабмине раскрыли зарплату министра Дубилета: названа сумма

Два месяца подряд чиновник получал премию и надбавку, а потом перестал

Фото: facebook.com/dubilet

После того, как украинские министры стали жаловаться на зарплаты, секретариат правительства раскрыл информацию об окладе министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета. Как сообщает УНН, с сентября по ноябрь 2019 года Дубилет получил более 90 тысяч гривен заработной платы.

Так, начисленная зарплата Дубилета с 30 августа по 30 сентября составляла 48 тысяч гривен: 16 тысяч гривен должностного оклада, 16 тысяч гривен надбавки за интенсивность труда и 16 тысяч гривен премии. За вычетом налога на доходы физических лиц (8 640 гривен) и военного сбора (720 гривен), Дубилет за сентябрь получил на руки 38 640 гривен.

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В октябре министру Кабмина вновь насчитали зарплату в размере 48 тысяч гривен. Сумма, уплаченная на руки тоже не изменилась. А за ноябрь зарплата Дубилета составила 16 тысяч гривен – это только должностной оклад. После вычета налога с доходов физических лиц (2 880 гривен) и военного сбора (240 гривен), Дубилет получил на руки 12 880 гривен.

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Так, за три месяца работы министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет фактически получил 90 160 гривен заработной платы.

Напомним, ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью "Сегодня" рассказывал, что до работы в правительстве зарабатывал до полумиллиона в месяц, а сейчас его зарплата едва доходит до 40 тысяч гривен.

А о том, сколько из бюджетного "пирога" достанется на зарплаты врачам и учителям, премьер-министр Алексей Гончарук рассказал в эксклюзивном интервью на телеканале "Украина 24":

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