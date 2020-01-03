"Какая-то уникальная ситуация": еще один министр недоволен своей зарплатой

Электронная Украина. Министр хочет ликвидировать лишние справки и автоматизировать госуслуги / Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

На зарплату жалуется не только министр экономики Тимофей Милованов, но теперь и министр цифровой трансформации Михаил Федоров сетует на небольшую оплату труда и в принципе на трудности с финансированием проектов.

Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".

По его словам, в министерстве сегодня официально работает около 50-55 человек и 133-135 работают вообще на министерство (в проектах, финансируемых донорами).

Реклама

"То есть, их финансирует канадский проект, американский проект, английский какой-то проект, но они находятся в штате, они работают с нами. Но просто официально не в министерстве, финансируются проекты, и они делегируются нам как люди, которые помогают нам решать какой-то вопрос. У них другая зарплата", – сказал Федоров.

Читайте также: Министр юстиции недоволен зарплатой: ему не хватает оклада на содержание детей

В тренде Никакой "зрады": эксперт назвал три политических плюса в 2019 году

Министр рассказал, что сегодня в его ведомстве зарплаты и 8000, и 10000, и 12000 гривен, заместители получают где-то по 25-35 тысяч. В то же время он сказал, чего его зарплаты ему не хватает.

"У меня? Я 36-38 тысяч получаю на руки. Конечно, нет (не хватает). Поверьте, сейчас такая ситуация, какая-то уникальная. Мне кажется, что это первый раз, когда люди тратят на государство деньги, а не зарабатывают на государстве. Потому что бывают случаи (я вам честно скажу), что вот надо ноутбук сотруднику. Чтобы мне его получить у государства, то мне иногда его легче купить, чем ждать, пока государство его купит. Мы сегодня потратили ноль гривен государственных на любой проект. Вообще ноль. Это все доноры. Бизнес помогает. Например, на прошлой неделе нам передали 50 ноутбуков для услуги "е-малятко", – сказал чиновник.

Напомним, ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью "Сегодня" рассказывал, что до работы в правительстве зарабатывал до полумиллиона в месяц, а сейчас его зарплата едва до 40 тысяч доходит.

Ранее мы рассказывали, почему женщины в Украине получают меньше, чем мужчины. Подробней смотрите в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама