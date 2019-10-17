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В комитете Рады согласовали отделение ГТС от "Нафтогаза": Тимошенко раскритиковала законопроект

17 октября, 23:47

Спешка, считает лидер «Батькивщины», может привести к передаче ГТС в частные руки

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С ожесточенными спорами профильный парламентский комитет согласовал законопроект об отделении газотранспортной системы от "Нафтогаза".

Документ предусматривает, что "Нафтогаз" будет поставлять топливо, а транспортировать его в Европу будет отдельный оператор. Этого требуют правила европейского рынка, а контракт с российским Газпромом заканчивается в январе. Поэтому депутаты спешат Украины на более выгодных условиях заключить новое соглашение о транзите.

Последние поправки к законопроекту его авторы разослали коллегам ночью. Однако, такая спешка, считает народний депутат Юлия Тимошенко, может привести к передаче национальной газотранспортной системы в частные руки. Поэтому настаивала прописать в законе, что ГТС должна принадлежать только государственным предприятиям. Однако это предложение после жарких дебатов комитет отклонил.

"Сегодня мы получили письмо от энергетического сообщества, которым подтверждается удовлетворение наших западных партнеров законопроектом 2239-1, который рассматривается нами в этом зале. Соответственно, просьба учесть мнение наших международных партнеров", – заявил соавтор законопроекта, народный депутат, член фракции партии "Слуга народа" Андрей Жупанин.

"Сегодня рассматривался просто жизненно важный для Украины вопрос – останется ли наша ГТС, которая стоит примерно 300 млрд. евро и способна принести ежегодно 3 млрд. долларов дохода, в стратегической собственности Украины. Сегодня проголосовали за то, чтобы стратегически, практически половину собственности нашей ГТС вместе с управлением, доходами, просто слить в какие-то левые корпорации", – заявила народный депутат, глава фракции ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Напомним, что ранее мы писали, что Украина оказалась в шаге от энергокапитуляции.

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Источник: Сегодня

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