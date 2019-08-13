В компании ДТЭК озвучили свою официальную позицию относительно допросов сотрудников

Готовы отстаивать правду. Менеджер компании ДТЭК сегодня прибыл по вызову НАБУ по так называемому делу "Роттердам+".

Адвокат подозреваемого заявила – ее подзащитный прервал летний отпуск и вернулся в Украину, чтобы полностью сотрудничать со следствием. Менеджеру компании вручили уведомление о подозрении. Защитница уверена – никаких противоправных действий сотрудник ДТЭК не совершал и готов сотрудничать со следствием. И подчеркнула – будет доказывать невиновность работника компании.

"Орган досудебного расследования – он занимается расследованием, как они инкриминируют – злоупотребление служебным положением сотрудниками НКРЭКУ, которые якобы каким-то образом способствовали – оказывали какое-то влияние – сотрудники ДТЭК, но мы с этой версией не согласны. У нас есть все законные основания для того, чтобы установить объективную истину и доказать необоснованность сообщения о подозрении, и вообще неуместность проведения дальнейшего досудебного расследования", – отмечает Наталья Дрыгваль, адвокат.

В компании ДТЭК уже озвучили свою официальную позицию относительно допросов сотрудников.

"Открытость и готовность к сотрудничеству с НАБУ сотрудников ДТЭК говорит о законности их действий и необоснованности обвинений в их адрес. ДТЭК полностью исключает любые незаконные действия своих сотрудников, которым НАБУ объявило о подозрении. Компания будет принимать все предусмотренные законом меры для защиты чести и репутации своих коллег. Энергетическая компания ДТЭК ведет бизнес исключительно в правовом поле. Мы готовы всесторонне содействовать установлению истины, предоставить результаты экспертиз и заключений международных аудиторских компаний. Эти документы доказывают необоснованность выдвинутых против наших сотрудников обвинений", – говорится в заявлении компании.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что формула "Роттердам +" позволила украинским шахтерам получать справедливую зарплату за свой труд.

Напомним, НАБУ направило уведомление о подозрении не только экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку, но и сотрудникам ДТЭК. В компании считают, что никакой обоснованной причины для подобных следственных действий нет, а подозрения следствия безосновательны.

"Роттердам+" – рыночная формула, по которой определялась оптовая цена угля в Украине. Учитывала стоимость топлива на ведущем европейском хабе Амстердам-Роттердам-Антверпен, его доставки к складам отечественных ТЭС. При этом применялась только для расчета цен на уголь и электроэнергию для промышленных предприятий и не влияла на тарифы для населения Украины. Они уже несколько лет подряд остаются самыми низкими в Европе.

Действовала с 1 мая 2016. Отменена с 1 июля этого года. После чего руководители НАБУ и САП заявили, что формула нанесла ущерб государству.

Согласно выводам НКРЭКУ, расчет "Роттердам+" сэкономил Украине около 40 миллиардов гривен. После отмены этой формулы государство стало закупать уголь дороже, что в ближайшее время скажется на тарифах для населения.

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