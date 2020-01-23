В концессию отдадут еще один порт, 10 вокзалов и четыре аэропорта – Криклий

Министр инфраструктуры рассказал о планах передачи в концессию железнодорожных вокзалов и аэропортов

Мининфраструктуры планирует запустить масштабную передачу в концессию крупных транспортных объектов.

В частности, инвесторов будут искать для еще одного морского торгового порта, десяти железнодорожных вокзалов и четырех аэропортов.

Такое заявление сделал министр инфраструктуры Владислав Криклий в Украинском доме в Давосе в четверг.

Он, в частности, рассказал о победителе конкурса на концессию морпорта "Херсон" и анонсировал другого победителя на другом конкурсе на следующей неделе.

Среди других проектов Криклий назвал концессии десяти вокзалов и четырех аэропортов.

Сайт "Сегодня" писал о том, что правительство официально подтвердило передачу Херсонского порта в концессию грузинско-швейцарской компании "Рисойл-Херсон". Таким образом, порт Херсона стал первым крупным украинским инфраструктурным объектом, переданным в концессию.

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Инвестор – компания "Рисойл-Херсон" – обязался единовременно выплатить концессионный платеж в 12 млн гривен (около 500 тыс. долларов) и ежегодно отчислять украинскому государству 7% от дохода предприятия. Компания также приняла обязательство инвестировать в морской порт около 300 млн гривен (12,35 млн долларов) и вложить более 18 млн гривен (740 тыс. долларов) в инфраструктуру региона.

Запуск механизма концессии украинский бизнес лоббировал в течение двух лет.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в 2020 году Министерство инфраструктуры предложит инвесторам концессионные проекты по управлению морскими портами, автомобильными дорогами, вокзалами и аэропортами.

Украинские морские порты, часть которых планируют передать в концессию, – очень привлекательные инвестиционные объекты, приватизация которых затруднена.

О преимуществах концессии рассказывал и премьер-министр Алексей Гончарук. По словам премьера, частные инвесторы "через государственно-частное партнерство отстроят тысячи километров качественной инфраструктуры по всей стране".

Кроме того, мы писали о том, как инвесторы из Катара и Украины соревновались за право концессии морского порта "Ольвия" в Николаеве. Тогда Гончарук написал о том, что реализация проекта принесет 66 млн долларов инвестиций, 3 млн долларов муниципальных инвестиций, а также 3 млн долларов ежегодных концессионных платежей.

Что такое концессия?

Концессия – одна из форм государственно-частного партнерства. Ее суть в том, что государство, признавая неготовность самостоятельно справиться с конкретной задачей, временно продает частнику право на владение и пользование определенным имуществом.

Для государства концессия выгодна тем, что она:

привлекает частные деньги, сохраняя госсобственность;

может повысить эффективность управления объектом, за счет этого усилить конкуренцию в отрасли и/или качество услуг.

Концессионер получает:

доступ к ранее недоступным привлекательным и стратегически важным экономическим объектам;

распределение рисков;

госгарантии возврата вложенных средств (как минимум, существенной части).

Концессия эффективно применяется в международной практике более 100 лет. По данным Всемирного банка, в развивающихся странах на долю концессий приходится до 70% контрактов, которые государство заключает в сфере транспорта (железные и автомобильные дороги, морские порты, аэропорты).

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