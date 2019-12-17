На концессию порта в Николаеве претендуют инвесторы из Судана: Гончарук раскрыл детали

Завершился прием заявок на конкурс по передаче в концессию морского порта "Ольвия" в Николаеве. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
По его словам, как концессию порта соревнуются инвесторы из Катара и Украины.
Реализация проекта будет означать:
- 66 млн долл. инвестиций;
- 3 млн долл государственных инвестиций;
- 3 млн долл ежегодных концессионных платежей.
Ранее сообщалось, что в 2020 году правительство Украины подготовит к концессии порты "Мариуполь", "Бердянск", "Черноморск" и часть Одесского порта.
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Что такое концессия?
Концессия – одна из форм государственно-частного партнерства. Ее суть в том, что государство, признавая неготовность самостоятельно справиться с конкретной задачей, временно продает частнику право на владение и пользование определенным имуществом.
Для государства концессия выгодна тем, что она:
- привлекает частные деньги, сохраняя госсобственность;
- может повысить эффективность управления объектом, за счет этого усилить конкуренцию в отрасли и/или качество услуг.
Концессионер получает:
- доступ к ранее не доступным привлекательным и стратегически важным экономическим объектам;
- распределение рисков;
- госгарантии возврата вложенных средств (как минимум, существенной части).
Концессия эффективно применяется в международной практике более 100 лет. По данным Всемирного банка, в развивающихся странах на долю концессий приходится до 70% контрактов, которые государство заключает в сфере транспорта (железные и автомобильные дороги, морские порты, аэропорты).
Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский ранее поручил Министерству инфраструктуры провести первые пилотные конкурсы по передаче в концессию порта "Ольвия" и Херсонского морского торгового порта до 1 января 2020 года. Предполагается, что концессия порта "Ольвия" будет предоставлена на 35 лет, а Херсонского порта – на 30 лет. О принятии необходимого для этого законодательства глава государства говорил еще в августе во время визита в Турцию:
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