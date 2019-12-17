На концессию порта в Николаеве претендуют инвесторы из Судана: Гончарук раскрыл детали

Если проект реализуют, Украина будет ежегодно получать 3 млн долларов концессионных платежей с порта "Ольвия"

Морской порт. Фото администрации порта

Завершился прием заявок на конкурс по передаче в концессию морского порта "Ольвия" в Николаеве. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, как концессию порта соревнуются инвесторы из Катара и Украины.

Реализация проекта будет означать:

66 млн долл. инвестиций;

3 млн долл государственных инвестиций;

3 млн долл ежегодных концессионных платежей.

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Ранее сообщалось, что в 2020 году правительство Украины подготовит к концессии порты "Мариуполь", "Бердянск", "Черноморск" и часть Одесского порта.

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Что такое концессия?

Концессия – одна из форм государственно-частного партнерства. Ее суть в том, что государство, признавая неготовность самостоятельно справиться с конкретной задачей, временно продает частнику право на владение и пользование определенным имуществом.

Для государства концессия выгодна тем, что она:

привлекает частные деньги, сохраняя госсобственность;

может повысить эффективность управления объектом, за счет этого усилить конкуренцию в отрасли и/или качество услуг.

Концессионер получает:

доступ к ранее не доступным привлекательным и стратегически важным экономическим объектам;

распределение рисков;

госгарантии возврата вложенных средств (как минимум, существенной части).

Концессия эффективно применяется в международной практике более 100 лет. По данным Всемирного банка, в развивающихся странах на долю концессий приходится до 70% контрактов, которые государство заключает в сфере транспорта (железные и автомобильные дороги, морские порты, аэропорты).

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский ранее поручил Министерству инфраструктуры провести первые пилотные конкурсы по передаче в концессию порта "Ольвия" и Херсонского морского торгового порта до 1 января 2020 года. Предполагается, что концессия порта "Ольвия" будет предоставлена на 35 лет, а Херсонского порта – на 30 лет. О принятии необходимого для этого законодательства глава государства говорил еще в августе во время визита в Турцию:

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