В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против "Северного потока-2"
Законопроект предусматривает введение санкций против "Северного потока-2", по которому будет транспортироваться газ из России в Германию
Сенатор Джон Баррассо внес в американский Конгресс законопроект, которым предусмотрено введение ограничительных мер в отношении проекта "Северный поток-2" и иных российских газопроводов.
Об этом говорится в заявлении пресс-службы сенатора.
Законопроект предусматривает введение санкций против "Северного потока-2", по которому будет транспортироваться газ из России в Германию, а также против других российских газопроводов.
"Закон о сотрудничестве в области энергетической безопасности с союзниками в Европе, или Акт ESCAPE укрепляет энергетическую безопасность, предоставляя им стабильную и надежную американскую энергию", – считает сенатор.
В документе подчеркивается, что "некоторые европейские союзники США все больше зависят от российского газа, и Россия продолжает подрывать мир и безопасность в Европе с помощью различных механизмов, включая использование энергии в качестве геополитического оружия".
Напомним, "Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе в обход Украины, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.
В мае министр энергетики США Рик Перри в ходе визита в Киев заявил, что Администрация США планирует ввести санкции против проекта "Северный поток – 2". В ответ заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко назвал подобные заявления "негодным политическим инструментом".
В свою очередь в Киеве заявили, что санкции со стороны США помогли бы Украине сохранить транзит российского природного газа через свою территорию.
Российский проект уже столкнулся с трудностями прокладки в Европе, из-за чего срок запуска "Северного потока – 2" перенесли на вторую половину 2020 года. На отсрочку повлияла Дания. Копенгаген до сих пор не согласовал маршрут трубопровода. Оператор Nord Stream 2 ждет ответа уже по третьему варианту маршрута - таким образом Дания более двух лет не дает "добро" на проект.
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