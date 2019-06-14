Сделать стартовой
26,42
29,82
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против "Северного потока-2"

14 июня, 03:36

Законопроект предусматривает введение санкций против "Северного потока-2", по которому будет транспортироваться газ из России в Германию

Фото: nord-stream.com
Фото: nord-stream.com.

Сенатор Джон Баррассо внес в американский Конгресс законопроект, которым предусмотрено введение ограничительных мер в отношении проекта "Северный поток-2" и иных российских газопроводов.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы сенатора.

Законопроект предусматривает введение санкций против "Северного потока-2", по которому будет транспортироваться газ из России в Германию, а также против других российских газопроводов.

"Закон о сотрудничестве в области энергетической безопасности с союзниками в Европе, или Акт ESCAPE укрепляет энергетическую безопасность, предоставляя им стабильную и надежную американскую энергию", – считает сенатор.

В документе подчеркивается, что "некоторые европейские союзники США все больше зависят от российского газа, и Россия продолжает подрывать мир и безопасность в Европе с помощью различных механизмов, включая использование энергии в качестве геополитического оружия".

Напомним, "Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе в обход Украины, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. 

В мае министр энергетики США Рик Перри в ходе визита в Киев заявил, что Администрация США планирует ввести санкции против проекта "Северный поток – 2". В ответ заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко назвал подобные заявления "негодным политическим инструментом".

В свою очередь в Киеве заявили, что санкции со стороны США помогли бы Украине сохранить транзит российского природного газа через свою территорию. 

Российский проект уже столкнулся с трудностями прокладки в Европе, из-за чего срок запуска "Северного потока – 2" перенесли на вторую половину 2020 года. На отсрочку повлияла Дания. Копенгаген до сих пор не согласовал маршрут трубопровода. Оператор Nord Stream 2 ждет ответа уже по третьему варианту маршрута - таким образом Дания более двух лет не дает "добро" на проект.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег США, конгресс, санкции, сенатор, Северный поток 2

Вы сейчас просматриваете новость " В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против "Северного потока-2"". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США расширяют работу над санкциями против "Северного потока – 2"

Вчера, 15:54

По данным "Нафтогаза", законопроекты об ограничениях пользуются поддержкой американских парламентариев

Санкции США против участников "Северного потока – 2": появилось заявление Трампа

12 июня, 21:22

Трамп раскритиковал Германию за решение строить трубопровод

Путин предложил оградить от санкций энергетику

7 июня, 16:50

Соединенные Штаты готовятся ввести санкции против "Северного потока-2"

Датские проблемы: строители "Северного потока – 2" сделали заявление о сроках запуска "трубы"

7 июня, 10:32

Копенгаген рассматривает заявку Nord Stream 2 AG уже по третьему маршруту газопровода

Россия призвала Словакию подключиться к "потокам"

5 июня, 15:14

Премьеры России и Словакии обсудили сотрудничество относительно двух трубопроводов

"От ГТС останется пшик": в России бурно отреагировали на позицию Зеленского по "Северному потоку – 2"

5 июня, 08:38

Пушков раскритиковал попытки противостоять российскому проекту

Супрун ответила Зеленскому на предложение уйти в отставку

Как навсегда избавиться от тли? Эффективный способ

Стало известно, кому в июле увеличат пенсии и социальные выплаты

Отставка Авакова после убийства ребенка: решение принято

Джулия Робертс рассказала о настоящем финале "Красотка"

Как убрать мешки под глазами и отеки век

Аксессуар на автомобиле лишит вас водительских прав

Как правильно выражать свое недовольство: 4 главных правила

Зеленский провел тайную встречу в Брюсселе: всплыли детали

Что может рассказать о вас ваш знак по китайскому гороскопу

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Связанные одной нитью: Трамп и Дуда "объединились"

Вчера, 17:07

Паутина между Трампом и Дудой – хороший знак, считают пользователи соцсетей

Как пережить наступающую жару: советы врачей и расценки

Вчера, 07:00

За окном +35. Медики советуют чаще пить и отказаться от походов в солярий

Все против всех: кто "на баррикадах" в Молдове и какова роль России

12 июня, 07:37

Лидеры парламентских выборов оказались антагонистами во всем

Конституционный бой: как прошло заседание по делу о роспуске Верховной Рады

12 июня, 07:22

Суд часто уходил на перерыв и пережил ложное минирование. Решения ждут к 29 июня

Прапорщик нам не нужен: все за и против введения новой системы званий ВСУ

11 июня, 07:36

Как украинскую армию изменит введение института сержантов по образцу НАТО

7 удивительных свойств красного перца, о которых вы не знали

Как убрать мешки под глазами и отеки век

​Почему время бежит быстрее, когда вы становитесь старше?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь