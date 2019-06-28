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В МИД раскрыли зарплату Климкина за июнь

28 июня, 12:52

Министр получает почти вдвое больше, чем в среднем по его ведомству

Фото: mfa.gov.ua
Фото: mfa.gov.ua.

Заработная плата министра иностранных дел Украины Павла Климкина, которого предложили отправить в отпуск, в июне составила 42 571 грн. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД) Украины, сообщает УНН.

"Начисленная заработная плата министра иностранных дел Украины по июнь 2019 составила 42 571,03 грн.<...> Средняя заработная плата за июнь в министерстве составила 24 906,24 грн", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

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Для сравнения, за март Климкин получил зарплату в 61 109,47 грн.

Напомним, на брифинге 27 июня президент Владимир Зеленский эмоционально раскритиковал министра Климкина за то, что вынужден узнавать о внешнеполитических действиях Украины из интернета. При этом Климкин возразил, что МИД не был обязан согласовывать с президентом ответ на ноту относительно освобождения в России пленных украинских моряков.

В то же время президент не может и сменить главу МИД – несмотря на заявление Климкина об отставке и положительное решение комитета Верховной Рады по иностранным делам, нардепы дважды не смогли уволить министра. 


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Тег МИД, зарплата, Климкин, МИД Украины

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