В Минэкономики отреагировали на введение военного положения

Ведомство уверяет, что ограничений пока ожидать не нужно

Введение военного положения в 10 областях Украины по факту не приводит к ограничениям экономической деятельности. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства экономического развития и торговли Украины.

"Указы президента Украины "О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине" и "О введении военного положения в Украине" на данный момент не накладывают ограничения на экономическую деятельность", – говорится в заявлении ведомства.

Понятие "экономическая деятельность" подразумевает любые действия по производству или обмену товаров и услуг, в результате которых люди удовлетворяют свои потребности. В Украине виды экономической деятельности классифицирует КВЭД.

Ранее сайт "Сегодня" разобрался, как усиление российской агрессии и военное положение повлияет на экономику Украины. Эксперты предупреждают: паника представляет для экономики большую опасность, чем само военное положение. А вот долгосрочные последствия в настоящее время прогнозировать невозможно.