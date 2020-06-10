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"Большая победа": Зеленский прокомментировал выделение кредита МВФ Украине

10 июня, 13:28

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Благодаря кредитам за прошлые годы, сейчас Украина должна платить огромные проценты, отметил глава Зеленский

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил кредит для Украины на 5 миллиардов долларов. Президент Владимир Зеленский назвал это большой победой для нашей страны и что эти деньги нам очень сильно помогут. Об этом он сказал журналистам во время рабочей поездки в Черниговскую область.

"Я считаю, что это наша большая победа. Ночью Международный валютный фонд утвердил полностью нашу программу. Первый транш в ближайшие дни – сегодня-завтра. Это программа на 18 месяцев – 5 миллиардов долларов. У нас были переговоры, мы договаривались про 1,75 млрд первый транш, потом я лично говорил с руководителем МВФ Георгиевой. Мы с ней договорились: я ей объяснил, что ситуация сложная, нам не хватает денег", – сказал он.

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Зеленский отметил, что "благодаря" кредитам за прошлые годы, сейчас Украина должна платить огромные проценты.

"Поэтому я очень просил и настаивал и увеличили первый транш: сначала с 1,75 до 1,9 млрд, потом договорились про 2,1 млрд. 2,1 млрд долл. Это будет первый транш. И 3,5 млрд это деньги, которые мы получим в 2020 году. Мы ожидаем в ближайший месяц больше 3 млрд. Это нам очень поможет. Не говорю "спасение", но это действительно очень поможет", – резюмировал президент.

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Как сообщали новости "Сегодня", премьер-министр Денис Шмыгаль называл новые "маяки" для Украины, выполнение которых необходимо для сотрудничества по новой программе stand-by:

  • прозрачность работы государственных банков и государственных предприятий;
  • усиление корпоративного управления госпредприятия;
  • усиление и независимость Антимонопольного комитета;
  • реформа таможни и налоговой;
  • сохранение принципа "деньги ходят за пациентом";
  • приведение цены на газ для населения до рыночного уровня.

Ранее Владимир Зеленский объяснял, может ли Украина выжить без помощи МВФ:

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кредиты Владимир Зеленский МВФ

Источник: Сегодня

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