В Минфине рассказали о влиянии военного положения на бюджет Украины

Введение военного положения в 10 областях Украины не повлияло на доходы государственного бюджета Украины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

В ведомстве уточнили, что за первые дни действия военного положения – 26, 27 и 28 ноября – в общий фонд государственного бюджета поступило 1,6 млрд гривен, 1,7 млрд гривен и 1,34 млрд гривен таможенных платежей соответственно.

"Уменьшение суммы поступлений 28 ноября по сравнению с предыдущим днем является особенностью поступлений таможенных платежей в течение недели: пиковые поступления в понедельник-вторник, падение со среды по пятницу, и никоим образом не связано с введением военного положения", – пояснил замминистра финансов Сергей Верланов.

Налоговые платежи за 26, 27 и 28 ноября составили, соответственно, 2,2 млрд гривен, 2 млрд гривен и 3 млрд гривен при среднедневном сборе в ноябре 2,4 млрд гривен.

В Минфине ожидают, что по итогам месяца Украина перевыполнит запланированный показатель доходов общего фонда государственного бюджета.

Напомним, ранее Счетная палата предупреждала, что Украина рискует провалить выполнение бюджета-2018. В ведомстве проанализировали доходы и расходы государства за первое полугодие.