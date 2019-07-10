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В мире активно растут цены на нефть

10 июля, 10:29

За сутки цена за баррель эталонных марок повысилась более чем на процент

Фото: Pixabay

Цены на нефть эталонных марок в ходе азиатской сессии повышаются на данных об объемах запасов топлива в США. При этом внимание рынка сосредоточено на ежемесячных отчетах ОПЕК и Международного энергетического агентства, которые будут опубликованы позднее на этой неделе, отмечают аналитики.

Так, сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:23 по киевскому времени подорожали до 64,95 доллара за баррель. Накануне их цена повысилась до 64,16 доллара за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на август на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялись  до 58,8 доллара за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена завершила торги на отметке 57,83 доллара за баррель.

Напомним, Американский институт нефти (API) сообщил накануне, что резервы нефти в стране за минувшую неделю рухнули на 8,13 млн баррелей. При этом запасы бензина уменьшились на 257 тыс. баррелей, в то время как дистиллятов – увеличились на 2,1 млн баррелей. Министерство энергетики США опубликует официальные данные об изменении запасов топлива позднее в среду. Аналитики IHS Markit ожидают снижения резервов нефти на 2,1 млн баррелей, бензина – на 400 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1,5 млн баррелей.

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Если данные Минэнерго подтвердят ожидания экспертов и API, это будет означать сокращение запасов нефти по итогам четвертой недели подряд. 

Напомним, в декабре 2018 года члены ОПЕК и государства, которые не входят в организацию, пришли к заключению о снижении объемов добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки. Сделка заключалась на полгода была призвана не допустить обвала мировых цен на нефть. А 2 июля 2019 года страны ОПЕК+ объявили о решении подлить квоты по добыче нефти еще на девять месяцев.

Ранее мы также рассказывали о том, как добывают нефть в Украине:

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Тег нефть, ОПЕК, цена на нефть, Brent, WTI, цены на нефть, фьючерсы

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Источники:

Сегодня , Интерфакс-Украина

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