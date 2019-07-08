Добыча нефти в США установила новый рекорд
Новый максимум удалось достичь в апреле благодаря двум нефтяным провинциям
Добыча конденсата и нефти в США, партию которой впервые доставили в Украину, побила предыдущий рекорд в 11 млн баррелей в сутки, зафиксированный в августе 2018 года – она достигла 12,2 млн баррелей по итогам апреля 2019 года.
Об этом говорится в отчете Управления по энергетической информации Минэнерго США.
Из него следует, что новый максимум удалось достичь благодаря двум нефтяным провинциям в США — штату Техас, центру сланцевой добычи в Штатах, а также Мексиканскому заливу, где сосредоточены шельфовые проекты.
Общий суточный объем добычи техасскими компаниями в апреле составил 4,97 млн баррелей. При этом суточная добыча нефти в Мексиканском заливе достигла 1,98 млн баррелей.
Новости "Сегодня" сообщали, что в декабре 2018 года члены ОПЕК и государства, которые не входят в организацию, пришли к заключению о снижении объемов добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки. Сделка была призвана не допустить обвала мировых цен на нефть.
2 июля 2019 года страны ОПЕК+ объявили о решении подлить квоты по добыче нефти. Важным финалом встречи стало и подписание хартии сотрудничества странами соглашения, которую обсуждали еще с декабря.
Ранее мы рассказывали о том, как добывают нефть в Украине:
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