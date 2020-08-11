В мире подскочили цены на нефть: что повлияло

Цены на нефть эталонных марок продолжают расти во вторник после заявления главы Saudi Aramco Амина Нассера о восстановлении спроса на некоторых рынках. Кроме того, инвесторы продолжают следить за процессом принятия нового пакета мер поддержки экономики США, где также завершили успешные испытания на животных вакцины против коронавируса. Все эти факторы позитивно влияют на рынок черного золота.

Реклама

Так, 11 августа к 10:07 по киевскому времени, по данным Investing, стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 45,12 доллара за баррель, что на 0,13 доллара (0,29%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Читайте также: Стабильность ожидания: когда изменятся цены на рынке топлива

Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на 0,22 доллара (0,52%), до 42,16 доллара за баррель.

В тренде В Украине замерла инфляция: что подорожало больше всего

Реклама

Как отмечает "Интерфакс", оптимизм инвесторов поддержало заявление главы Saudi Aramco, что в Китае спрос на бензин и дизельное топливо "почти вернулся до уровня", наблюдавшегося до пандемии. По его оценке, спрос сейчас составляет около 90 млн баррелей в сутки (б/с). Глава Saudi Aramco прогнозирует его рост до 95-96 млн б/с к концу года.

Между тем министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что надеется на достижение соглашения между Белым домом и Конгрессом о новых мерах поддержки экономики страны на этой неделе.

При этом эксперты все еще опасаются, что темпы восстановления спроса на нефть будут более слабыми, чем ожидалось, – из-за необходимости продления карантинных мер или отмены предыдущих послаблений.

Все подробности в спецтеме Нефтяной кризис

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама