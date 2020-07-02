Спрос на нефть будет восстанавливаться очень медленно: что на него влияет

Спрос на нефть, повышение которого с нетерпением ожидают российские власти, достигнет докризисного уровня в лучшем случае только через два года. Рост маятниковой миграции, переход на личный транспорт и повышение государственных расходов на инфраструктуру могут помочь спросу на нефть вернуться к докоронавирусным уровням к 2022 году. Об этом говорится в сообщении Goldman Sachs, передает Reuters.

Реклама

В этом году, считают в Goldman Sachs, спрос снизится на 8%. В 2021 году он вырастет на 6%, а полностью вернуться на уровень, на котором он был до начала пандемии, сможет только к 2022 году.

Спрос уже начал восстанавливаться, но остается ниже нормального уровня. Так, в июне он был на 12% ниже уровня прошлого года, подсчитали специалисты.

Быстрее всего восстановится спрос на бензин. Потребление же авиатоплива, объемы потребления которого значительно снизились во время пандемии, может и дальше оставаться невысоким, поскольку люди будут воздерживаться от путешествий, пока не появится вакцина.

Спрос на топливо начал постепенно восстанавливаться по мере снятия коронавирусных ограничений, однако вторая волна коронавируса может быстро изменить этот тренд.

В тренде Смолий рассказал, что он имел в виду под политическим давлением

Реклама

По данным Reuters, цены на нефть в этом году консолидируются на уровне около 40 долларов за баррель, при этом восстановление ускорится в четвертом квартале и далее в 2021 году на фоне сокращения добычи ОПЕК, а также перезапуска экономик после коронавирусных локдаунов.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что 30 июня черное золото стоило около 40 долларов за баррель.

Напомним, ради снижения предложения на рынке 1 мая вступила в силу сделка стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Соглашение предполагает сокращение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, за исключением России и Саудовской Аравии – для них этот показатель составляет 11 млн барр./сут. Соглашение призвано ограничить предложение сырья, чтобы поднять его цену.

Однако Всемирная организация здравоохранения отмечает рост числа новых случаев заражения COVID-19 в США, Китае и странах Латинской Америки, что может спровоцировать новые проблемы в национальных экономиках:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама