В мире рекордно подорожала железная руда: названы причины

Этот рынок имеет важное значение для Украины, но на цены повлиял Китай

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Стоимость железной руды, которую добывают в Украине, в ходе торгов во вторник, 16 июля, достигала максимальной отметки за пять лет из-за опасений по поводу поставок на фоне рекордных объемов выплавки стали в Китае.

Так, фьючерсы на желруду на Даляньской сырьевой бирже подорожали на 1,1%, до 905 юаней (131,63 доллара) за тонну. Ранее в ходе торгов рост достигал 3,3%, а цена увеличивалась до рекордной отметки с декабря 2013 года. На торгах в Сингапуре цена желруды выросла слабо, до 116,38 доллара за тонну. До этого сырье дорожало на 2,5%.

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Как стало известно, в июне Китай произвел 87,53 млн тонн стали. Показатель слабо снизился по сравнению с маем из-за меньшего числа дней в месяце, однако суточное производство оказалось рекордным в истории – 2,92 млн тонн в сутки. Китай является крупнейшим производителем стали в мире.

Цены на желруду активно растут с начала 2019 года после аварии на шахте компании Vale, которая также сообщала о прорыве дамбы, в Бразилии. Авария на шахте привела к сокращению производства и вызвала опасения по поводу дефицита этого сырья в мире. Между тем ранее эксперты CRU Group отметили, что цены потеряли привязку к фундаментальным факторам и упадут, как только поставки восстановятся.

Напомним, стоимость сырья на мировых рынках напрямую влияет на экспортные доходы Украины. На этом фоне в Dragon Capital улучшили прогноз роста украинской экономики. Аналитики отметили, что внешняя среда в первом полугодии оказалась лучшей для Украины, чем ожидалось, в частности, из-за резкого благоприятного изменения цен на железную руду и газ.

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