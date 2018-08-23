В мире резко подорожала нефть

Из-за обвала рубля цена Brent в российской валюте достигла самого высокого показателя за всю историю

Цены на нефть выросли на фоне данных о сокращении запасов в США. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов. После бурного роста стоимость барреля немного откатилась, но все равно остается значительно выше, чем в начале недели.

Так, цена октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures 23 августа составляет 72,92 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляется 66,17 за баррель.

При этом цена барреля нефти марки Brent 22 августа в рублевом выражении достигла 5038 рублей – самого высокого показателя за всю историю. Это стало возможным из-за ослабления российского рубля, который в тот день торговался на уровне 67,8 руб./долл.

В центре внимания рынков оказались данные API, согласно которым, за неделю по 17 августа коммерческие запасы нефти в США сократились на 5,2 миллиона баррелей, до 405,6 миллиона баррелей. Аналитики ждали сокращения показателя всего на 1,5 миллиона баррелей.

Напомним, Минэнерго США продаст 11 млн баррелей нефти из своего резерва. Заявки на приобретение черного золота с нефтеперерабатывающих заводов штатов Техас и Луизиана, пояснили в ведомстве, будут приниматься до 28 августа. Поставки начнутся в октябре и ноябре 2018 года. Это второй раз, когда США открывают нефтяные резервы, которые были созданы в противовес арабским производителям после первого нефтяного кризиса 1973-74 гг. Впервые нефтяной резерв США был распечатан в 1991 году, во время войны в Персидском заливе.

Долгосрочный прогноз банка для рынка нефти – позитивный ввиду ожидаемого введения санкций США против Ирана, которые затронут также поставки нефти.