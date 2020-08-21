В мире упали цены нефть: экспортеры сокращают добычу

Цены на нефть эталонных марок. которые недавно взлетали до рекорда за пять месяцев, теперь перешли к снижению. Об этом свидетельствуют данные Investing.

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Так, 21 августа к 11:25 по киевскому времени стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 44,77 доллара за баррель, что на 0,13 доллара (0,29%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на WTI октябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени упали в цене на 0,16 доллара (0,37%), до 42,66 доллара за баррель.

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Как сообщает "Интерфакс", итоги заседания мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), которое прошло 19 августа, смогли оказать поддержку рынку, поскольку участники продолжают делать акцент на соблюдении сделки по сокращению добычи и компенсациях. Страны ОПЕК+, которые превысили свои квоты в мае-июле, должны будут вместе сократить добычу еще на 2,31 млн баррелей в сутки (б/с) до конца сентября, свидетельствуют данные S&P Global Platts.

Но давление на нефтяные цены оказали данные министерства труда США, которые показали неожиданный рост числа новых заявок на пособия по безработице на неделе, завершившейся 15 августа, до 1,106 млн.

Как сообщалось, при этом эксперты опасаются, что темпы восстановления спроса на нефть будут более слабыми, чем ожидалось, – из-за необходимости продления карантинных мер или отмены предыдущих послаблений.

Все подробности в спецтеме Нефтяной кризис

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