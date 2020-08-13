Вопреки коронакризису: цены на нефть выросли до рекорда за пять месяцев

Мировые цены на нефть, которые на днях заметно повысились, достигли максимума с марта-2020, а затем немного откатились. Об этом свидетельствуют данные Investing.

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Так, 13 августа к 09:26 по киевскому времени стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 45,27 доллара за баррель, что на 0,16 доллара (0,35%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты дорожали до 45,43 за баррель.

Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене на 0,16 доллара (0,37%), до 42,51 доллара за баррель. Накануне стоимость этих контрактов выросла на 1,06 доллара (2,6%), до 42,67 доллара за баррель.

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Как сообщает "Интерфакс", нефть дорожает на фоне снижения запасов сырья в США на 4,51 млн баррелей за неделю. Тем временем ОПЕК увеличил оценку падения роста спроса на нефть в 2020 году на 100 тыс. баррелей в сутки по сравнению с оценкой, сделанной месяцем ранее, до 90,6 млн б/с. Также трейдеры ожидают публикации ежемесячного обзора Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку нефти.

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При этом на рынке сохраняется большая степень неопределенности на фоне продолжающегося распространения коронавируса и опасений по поводу второй волны, отмечает S&P Global Platts.

"Число случаев COVID-19 в мире теперь превышает 20 млн, поэтому в отсутствие значительного прогресса в вакцине от COVID-19, трейдеры все еще следят за тем, где может появиться необходимость новых локдаунов", – сказал аналитик AxiCorp Стивен Иннс.

Как сообщалось, эксперты опасаются, что темпы восстановления спроса на нефть будут более слабыми, чем ожидалось, – из-за необходимости продления карантинных мер или отмены предыдущих послаблений.

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