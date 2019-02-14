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В мире взлетают цены на нефть

Сегодня, 11:52

Стоимость барреля Brent приблизилась к трехмесячным рекордам

Фото: AFP
В мире взлетают цены на нефть //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/53a/02d/5c653a02d8568.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/53a/02d/5c653a02d8568.jpg Экономика Стоимость барреля Brent приблизилась к трехмесячным рекордам

Нефтяной рынок на азиатских торгах в четверг, 14 февраля, продолжает подъем. Инвесторы ждут новых сигналов о ходе торговых переговоров США и Китая. Кроме того, рост поддержали данные о дальнейшем снижении мирового производства нефти и сокращении экспорта Саудовской Аравии.

При этом Brent приблизила к максимальному уровню за три месяца.

Цена апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:4 по киевскому времени увеличилась до 64,75 доллара за баррель. 

Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени до 54,55 доллара за баррель.

Инвесторы отреагировали на то, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отложить введение повышенных пошлин на китайские товары на 60 дней. Изначально Трамп установил для достижения устраивающего обе стороны торгового соглашения 1 марта в качестве крайней даты. В противном случае США поднимут тарифы на ввозимые из Китая товары стоимостью 200 млрд долларов с 10% до 25%.

Кроме того, по данным министерства энергетики США, Венесуэла на прошлой неделе сократила поставки нефти в страну до рекордно низкого уровня, а Саудовская Аравия поставляла всего 415 тыс. баррелей в сутки (б/с), что совпадает с историческим минимумом. Вместе с тем запасы нефти в США выросли по итогам четвертой недели подряд – на 3,63 млн баррелей, до максимума с конца 2017 года. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали увеличение запасов на 2,7 млн баррелей.

Напомним, в январе-2019 экспортеры нефти рекордно урезали добычу, в основном за счет Саудовской Аравии и ОАЭ. При этом ОПЕК ухудшил прогноз по мировому спросу на нефть. Ожидается, что спрос на нефть в 2019 году вырастет на 1,24 млн баррелей в сутки и в среднем составит 100 млн баррелей в сутки. Это ниже оценки предыдущего месяца на 0,05 млн баррелей. 

Как известно, ОПЕК и не входящие в организацию страны-производители нефти в декабре 2018 года договорились сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Так, страны ОПЕК обязались снизить добычу на 812 тыс. баррелей в сутки — до 25,94 млн баррелей. В январе, как следует из отчета, эти страны снизили добычу только на 698 тыс. баррелей в сутки — до 26,05 млн баррелей. Венесуэла, Ливия и Иран освобождены от сокращения добычи.

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Тег нефть, Китай, США, цена на нефть, торговая война, Brent, WTI, цены на нефть, ОПЕК

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Источники:

Сегодня , Интерфакс-Украина

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