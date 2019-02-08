В МВФ назвали главную цель сотрудничества с Украиной
Фонд вновь напомнил о необходимости проведения реформ
Программа сотрудничества Международного валютного фонда (МВФ) с Украиной нацелена на достижение устойчивого роста экономики страны и повышение уровня жизни ее граждан. Об заявил официальный представитель МВФ Джерри Райс.
"Основная цель нашего сотрудничества – это достижение устойчивого роста экономики Украины и повышение уровня жизни населения. Мы активно поддерживаем экономическую программу Украины и постоянно держим связь с украинскими властями", – сказал он.
Кроме того, Райс напомнил заявление главы МВФ Кристин Лагард по итогам встречи президентом Петром Порошенко в Давосе в конце января о необходимости ускорения реформ в Украине.
"Я подтвердила, что МВФ готов продолжать поддержку Украины вместе с другими международными партнерами в ее усилиях по проведению реформ под руководством президента Порошенко. Я также подчеркнула настоятельную необходимость для Украины ускорить реформы и перейти к более быстрому росту, необходимому для устойчивого повышения уровня жизни населения", — отмечала Лагард.
Напомним, ранее МВФ и Украина определили "маяки", которые украинская сторона должна выполнить в течение нынешнего года для получения полного финансирования по программе кредитования МВФ в режиме stand-by.
18 декабря Совет директоров Международного валютного фонда утвердил новую программу сотрудничества с Украиной – stand-by. Срок программы – 14 месяцев, объем – около 3,9 млрд долларов. Также в декабре 2018 года Украина получила первый транш по новой программе МВФ stand-by в размере 1,4 млрд долларов и побила рекорд по валютным резервам.
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