В МВФ объяснили, когда Украина выполнит условия для получения транша

Международный валютный фонд (МВФ) планирует принять решение по выделению Украине транша финансовой помощи до окончания 2018 года. Об этом заявила глава МВФ Кристин Лагард, которая заверила президента Петра Порошенко, что военное положение не повлияет на сотрудничество Украины и МВФ.

"У меня была конструктивная беседа с президентом Порошенко, в которой мы обсудили состояние соглашения stand-by. Президент проинформировал меня об основных показателях бюджета на 2019, который недавно был одобрен парламентом и который сейчас рассматривают сотрудники МВФ. Его предварительная оценка является удовлетворительной, и мы ожидаем, что этот процесс вскоре завершится", — цитирует Лагард "Громадське".

По словам Лагард, в МВФ ожидают, что выполнение предварительных условий для получения очередного транша Украине завершится до 10 декабря 2018 года, и в ближайшее время будет созвано заседание Исполнительного совета МВФ для обсуждения сделки.

Напомним, ранее в МВФ прогнозировали, что Украина получит транш по новой программе до конца года, но у Фонда были два условия: повышение тарифов на газ и утверждение госбюджета.

Теперь МВФ анализирует принятый госбюджет, хотя основные показатели сметы уже получили одобрение Фонда. Премьер-министр Владимир Гройсман уверен, что принятый бюджет-2019 – сбалансированный и реалистичный.