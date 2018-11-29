Лагард заверила, что введение военного положения не повлияет на сотрудничество с МВФ

Сегодня, 04:02

Лагард подтвердила готовность Международного валютного фонда и в дальнейшем продолжать тесное сотрудничество с Украиной

president.gov.ua
president.gov.ua

Введение военного положения не повлияет на взаимодействие с МВФ. Об этом директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард сказала во время телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает пресс-служба главы государства.

Лагард подтвердила готовность Международного валютного фонда и в дальнейшем продолжать тесное сотрудничество с Украиной и поддерживать наше государство на пути внедрения реформ.

Глава государства проинформировал собеседницу об основных параметрах государственного бюджета Украины на 2019 год, который приняла Верховная Рада. Кристин Лагард отметила, что, согласно предварительным оценкам МВФ, ключевые показатели бюджета соответствуют согласованным с Фондом параметрам.

Глава МВФ подтвердила готовность предоставить соответствующую техническую помощь Украине в вопросе реформирования фискальной политики и налогового администрирования.

Также собеседники обсудили следующие шаги, которые необходимо осуществить, в контексте заседания Исполнительного совета МВФ в декабре для рассмотрения программы помощи stand-by для Украины.

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Напомним, что 25 ноября российские военные захватили украинские катера на АзовеУкраинские суда которые выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

Как сообщалось, на этом фоне 26 ноября Верховная Рада поддержала указ президента о введении военного положения в 10 областях Украины на срок 30 дней. За соответствующий закон проголосовали 276 народных депутатов.

Больше о развитии событий в Азовском море читайте на сайте "Сегодня": "Атака России на украинские корабли в Азовском море: хроника событий онлайн".
Порошенко, сотрудничество, Кристин Лагард, Лагард, военное положение, Петр Порошенко, МВФ

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Источник:

"Сегодня"

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